Sanofi a commencé son OPA sur l'américain Bioverativ

Paris (awp/afp) - Sanofi a ouvert l'offre publique d'achat amicale qui doit lui permettre de racheter la biotech américaine Bioverativ pour 11,6 milliards de dollars, et se positionner ainsi comme un leader mondial dans l'hémophilie, a annoncé jeudi le groupe dans un communiqué.

L'opération "a été lancée le 7 février 2018" à la Bourse de New York, au cours de 105 dollars par action, conformément à l'accord avec Bioverativ annoncé le 22 janvier, a précisé Sanofi.

Avec Bioverativ, Sanofi réalise sa plus grosse acquisition depuis Genzyme, autre biotech américaine spécialisée dans les maladies rares, achetée 20 milliards de dollars en avril 2011.

Son offre, qui porte sur la totalité des titres Bioverativ et expirera le mercredi 7 mars, représentait une prime de 64% sur le dernier cours de clôture avant l'annonce de l'OPA.

L'hémophilie, un trouble grave de la coagulation sanguine, est la plus fréquente des maladies rares.

Cette affection hémorragique représente un marché mondial d'environ 10 milliards de dollars par an, et qui devrait enregistrer une croissance de plus de 7% par an jusqu'en 2022, selon des études prospectives citées par Sanofi.

Bioverativ, ancienne division de l'américain Biogen, est un leader mondial en ce domaine avec deux traitements innovants déjà commercialisés, des protéines de fusion recombinante pour permettre la coagulation: Eloctate pour l'hémophilie de type A et Alprolix pour celle de type B.

Bioverativ devrait annoncer un chiffre d'affaires de 1,17 milliard de dollars pour 2017, selon les estimations de Sanofi.

Le rachat de Bioverativ devrait entraîner une augmentation du bénéfice net par action de Sanofi dès l'exercice 2018 et de "jusqu'à 5% pour l'exercice 2019", avait également indiqué Sanofi.

Le laboratoire français prévoit de financer cette opération, jugée onéreuse par beaucoup d'analystes, en puisant dans sa trésorerie pour moitié, et le reste par l'emprunt.

afp/rp