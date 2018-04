Biom'up : 200 chirurgiens formés à d'Hemoblast Bellows

24/04/2018 | 09:37

Biom'up annonce le succès de son programme de formation de chirurgiens à l'utilisation d'Hemoblast Bellows, son objectif de former 200 chirurgiens en prévision du lancement commercial mi-2018 de son produit phare aux Etats-Unis et en Europe étant pleinement atteint.



Les retours d'expériences collectés dans le cadre de ces sessions de formation sont très encourageants, notamment sur l'efficacité et la simplicité d'utilisation d'Hemoblast Bellows', indique le directeur général Etienne Binant.



En décembre 2017, Biom'up a obtenu l'approbation de la FDA ('Food and Drug Administration') pour la mise sur le marché américain de cette solution hémostatique applicable par soufflet prête à l'emploi, soit avec sept mois d'avance par rapport au calendrier initial.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.