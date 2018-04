Biom'up : émission d'un emprunt obligataire

03/04/2018 | 09:33

Biom'up annonce que l'émission, présentée le 14 février, d'un emprunt de 25 millions d'euros d'obligations avec bons de souscription d'actions, a été souscrite avec succès par Athyrium Opportunities III Acquisition LP, un fonds géré par Athyrium Athyrium.



Cette opération porte à 41 millions d'euros le montant total des financements levés depuis l'introduction en bourse (dont 16 millions de fonds propres). L'emprunt obligataire pourrait être augmenté de 10 millions dans les 12 mois de l'émission initiale.



Le produit net de la récente augmentation de capital et de cet emprunt obligataire permettront notamment d'accroître les capacités de production d'Hemoblast Bellows et de soutenir son déploiement commercial en Europe et aux États-Unis mi-2018.



