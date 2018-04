Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

bioMérieux, spécialiste du diagnostic in vitro, a annoncé que BioFire Diagnostics, sa filiale de biologie moléculaire, a déposé auprès de la Food and Drug Administration américaine une demande d’accréditation 510(k) pour le panel Pneumonie BioFire Filmarray. Ce nouveau panel facilitera le diagnostic de pathogènes responsables d'infections des voies respiratoires inférieures.Randy Rasmussen, Directeur général de BioFire Diagnostics et Directeur Exécutif, Biologie Moléculaire de bioMérieux, explique : "La pneumonie est un des motifs les plus fréquents d'hospitalisation des patients. Cependant, la cause réelle de l'infection est rarement identifiée. Cela entraîne un traitement excessif du patient et un usage inapproprié d'antibiotiques. Avec le panel Pneumonie BioFire, l'hôpital pourra identifier rapidement la cause de la pneumonie chez un patient, permettant un traitement ciblé et efficace."