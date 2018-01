BIOMERIEUX : pénalisé par des prises de bénéfices

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BioMérieux cède 1,29% à 76,50 euros après la publication d'un chiffre d'affaires du quatrième trimestre légèrement inférieur aux attentes des analystes. Compte tenu de la valorisation élevée du titre, le marché attendait mieux du spécialiste français du diagnostic in vitro. Sur la période de trois mois close fin décembre, le groupe lyonnais a réalisé un chiffre d'affaires de 613,8 millions d'euros, en hausse de 3,8%. En organique, la croissance s'est établie à 8,9%. Dans une note publiée ce matin, Oddo BHF rappelle qu'il tablait sur 635,2 millions.Toutefois, la performance de bioMérieux ressort en ligne avec les prévisions du management. Le groupe a pu compter sur la progression de l'ensemble des gammes et des régions. Une évolution qu'il qualifie de "remarquable" compte tenu d'une base de comparaison élevée sur la même période en 2016.Les ventes du dernier trimestre de l'année ont, en particulier, bénéficié une nouvelle fois de la dynamique de la gamme BioFire Filmarray, favorisée par un démarrage de la saison grippale plus précoce que durant l'hiver précédent, ainsi que de solides ventes en microbiologie, notamment de la gamme Bact/Alert, et dans le domaine des applications industrielles.Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires de BioMérieux a progressé de 8,8% pour atteindre 2,28 milliards d'euros. En organique, la croissance est ressortie à 10,2%, légèrement au-dessus de l'objectif fixé par le groupe de 9 à 10%.En termes de perspectives, BioMérieux anticipe un résultat opérationnel courant contributif 2017 en ligne avec l'objectif précédemment fixé entre 330 et 345 millions d'euros.Oddo BHF a relevé son objectif de cours sur le titre de 65 à 70 euros tout en réitérant sa recommandation Neutre après un quatrième trimestre qualifié de solide. Le broker reconnait toutefois que le parcours boursier le dépasse un peu. Les multiples lui semblent un peu élevés, quand bien même BioFire procure un surcroit de croissance et modifie le statut boursier.Jefferies a de son côté confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 64 euros après la publication par BioMérieux d'un chiffre d'affaires inférieur de 1% au consensus. Le broker estime surtout que le titre est pleinement valorisé (35 fois ses bénéfices attendus en 2019, 31 fois ceux de 2020) alors que la menace d'une concurrence accrue dans la bactériologie se précise.