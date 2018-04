bioMérieux : croissance organique de 12,8% au 1er trimestre

19/04/2018 | 07:33

Le groupe bioMérieux publie un chiffre d'affaires de 587 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2018, en croissance de 3,4% en données publiées et de 12,5% à taux de changes et périmètre constants.



Le spécialiste du diagnostic in vitro explique que cette croissance a été portée par la performance de la biologie moléculaire dans le contexte d'une forte saison grippale aux États-Unis, et par le dynamisme de l'activité en Asie Pacifique.



'La récente acquisition d'Astute Medical s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de proposer des tests à forte valeur médicale permettant d'améliorer la prise en charge des patients', ajoute à cette occasion le PDG Alexandre Mérieux.



