BIOPHYTIS : dévoile des résultats favorables à Macuneos dans le traitement de la DMLA

Biophytis annonce aujourd’hui qu’un poster sur Macuneos a été sélectionné pour présentation au congrès annuel de l’Association for Research in Vision and Ophtalmology (ARVO) à Honolulu, Hawaii, du 29 avril au 3 mai 2018. Les résultats qui seront présentés démontrent le fort potentiel de Macuneos dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) et confirment la pertinence de l'étude clinique MACA-PK, dont le démarrage est prévu au second semestre 2018.MACA-PK est une étude de phase 1/2a randomisée en double aveugle et contrôlée avec placebo, visant à obtenir des données de pharmacocinétique et de sécurité chez des volontaires sains en 2018 et des premiers éléments d'activité clinique chez des patients atteints de DMLA dès 2019. Pour mener à bien cette étude, Biophytis a fait appel à la CRO SGS Life Science Services, suppléée par la CRO Appletree Medical Group. L'étude sera menée dans dix centres d'investigation clinique répartis en France, au Royaume-Uni, en Belgique et en Hongrie.