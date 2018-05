Biophytis : Résultats de l’Assemblée Générale 2018. Lire le communiqué de presse

Communiqué de presse

Résultats de l'Assemblée Générale 2018

• Adoption des résolutions relevant de l'Assemblée Générale Ordinaire

• Nominations de Eric Rowinsky et Dimitri Batsis au Conseil d'Administration

Avis de seconde convocation de l'Assemblée Générale Extraordinaire pour le 4 juin 2018

Paris, 16 mai 2018, 20H00 - BIOPHYTIS (Alternext Paris : ALBPS), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de candidats médicaments pour lutter contre les maladies dégénératives liées à l'âge, annonce l'approbation à une large majorité de l'ensemble des résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire, en particulier celles relatives aux

nominations de Messieurs Eric Rowinsky et Dimitri Batsis en tant qu'administrateurs indépendants de Biophytis. L'Assemblée Générale Extraordinaire n'ayant pas pu délibérer à défaut de quorum suffisant, les actionnaires sont de nouveau convoqués pour une AGE le 4 juin 2018, sur le même ordre du jour.

Les actionnaires de la société Biophytis se sont réunis en Assemblée Générale Mixte le 16 mai 2018 à Paris. Les actionnaires présents ou représentés participant au vote détenaient ensemble 2.784.761 actions, soit un quorum de 20,77%, et 4.200.473 droits de vote.

Résultats du vote de l'AGO

Les actionnaires ont approuvé à une large majorité l'ensemble des résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire, et notamment celles ratifiant le renouvellement des mandats de Madame Nadine Coulm, de Messieurs Jean-Gérard Galvez et Stanislas Veillet, ainsi que la nomination de Messieurs Eric Rowinsky et Dimitri Batsis en qualité d'administrateurs indépendants pour une durée de trois ans.

Le Conseil d'Administration qui s'est tenu à 14h30, suite à l'Assemblée Générale, a reconduit Stanislas

Veillet en tant que Président.

Eric Rowinsky est docteur en médecine, spécialisé dans les stratégies de développement et d'enregistrement de traitements visant différents types de cancer. Il a aussi une longue expérience dans l'enseignement, notamment à la Johns Hopkins University School of Medecine. Depuis 2015 il est

Président de Rgenix, une biotech utilisant une nouvelle plateforme de microRNA pour la détection de nouveaux types de cancer, ainsi que Directeur Scientifique de Clearpath Development. Il siège par ailleurs au Conseil d'Administration ou au Conseil Scientifique de plusieurs sociétés privées ou cotées dont Biogen Inc et Fortress Biotech. Il est également rédacteur en chef d'Investigational New Drug et

a publié environ 315 articles scientifiques dans les domaines de la recherche clinique et non clinique.

Dimitri Batsis est un entrepreneur à succès qui a créé en 1987 la web agency Zeni-Corporation, cotée à la Bourse de Paris puis rachetée en 2007 par la société Keyrus. Il a ensuite fondé la société Drone Volt, spécialisée dans la conception, l'assemblage et la commercialisation de drones civils, qui enregistre une croissance à trois chiffres depuis 2012. La société, dont il est actionnaire, est cotée sur

Euronext Growth et implantée dans 30 pays. Dimitri Batsis est aujourd'hui business angel et Président

de Dimitri Batsis Investissements.

Les autres principales résolutions approuvées portaient sur :

- Les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2017,

- L'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Les résultats des votes de l'Assemblée Générale Ordinaire seront disponibles sur le site internet de Biophytis à partir du 17 mai 2018, dans la rubrique « Investisseurs / Documents réglementaires ».

Convocation d'une nouvelle AGE le 4 juin 2018 avec le même ordre du jour

A défaut d'un quorum suffisant, les résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire n'ont pu être mises au vote.

En conséquence, le Conseil d'Adminsitration a décidé qu'une nouvelle Assemblée Générale

Extraordinaire se tiendra, sur seconde convocation, le 4 juin 2018 à 9h30, à l'adresse : Sorbonne

Université, 4 place Jussieu, 75005 Paris, à l'effet de statuer sur le même ordre du jour.

Les actionnaires qui, dans le cadre de la convocation pour l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 mai 2018, auraient déjà exprimé leurs votes via le formulaire de vote par correspondance, ou par procuration, n'ont pas besoin de retourner un nouveau formulaire de vote, sous réserve de conserver leurs actions.

Les actionnaires qui étaient présents lors de l'Assemblée Générale Mixte du 16 mai 2018 et qui ne pourraient assister à la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire du 4 juin 2018 sont également invités à retourner leurs formulaires et leurs attestations de titres dans le délai précité.

Les actionnaires qui n'auraient ni voté par correspondance, ni donné procuration pour la première convocation, sont invités à adresser leurs formulaires et leurs attestations de détention de titres au plus tard le 31 mai 2018.

Par courrier : CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de L'Isle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9, ou par mail : ct-assemblees@caceis.com

