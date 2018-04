Biophytis : l'action flambe avec le congrès de l'ARVO

L’action s’envole de 20% à la mi-journée, à 3,53 euros, conférant à l’entreprise une capitalisation de 47,5 millions d’euros. La biotech profite à plein de l’annonce d’une présentation sous forme de poster lors du congrès Annuel de l'Association for Research in Vision and Ophtalmology à Honolulu aux Etats-Unis. Les données « démontrent le fort potentiel de Macuneos dans le traitement de la Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge et confirment la pertinence de l'étude clinique MACA-PK, dont le démarrage est prévu au second semestre 2018 », souligne le management. Les premiers résultats sont attendus en fin d’année 2018. Une seconde phase permettra d’obtenir des données après administration multiple pendant 3 mois au cours du second semestre 2019. MACA-PK est une étude de phase I/IIa, ce qui signifie que la route est encore longue. La phase IIb devrait suivre, après le dépôt de demandes d’autorisations en France et aux Etats-Unis au second semestre 2019. Ses résultats ne sont attendus que fin 2022.





Le pipeline de Biophytis (source : site internet de la société)



Macuneos est le second médicament le plus avancé de la société, qui teste aussi Sarconeos en phase IIb dans la sarcopénie (premiers résultats attendus durant l’été 2019). Biophytis disposait au 31 décembre dernier de 20 millions d’euros en caisse après trois placements privés ayant permis de lever 21,6 millions d’euros. La société était entrée en bourse en 2015 à 6 euros par action, en levant un peu plus de 10 millions d’euros.





Le parcours de l'action Biophytis par rapport à l'indice Euronext Next Biotech depuis l'entrée en bourse