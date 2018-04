Biosynex : Hausse des résultats annuels 2017

Regulatory News:

Biosynex (Paris:ALBIO):

M€ 2017 * 2016 Chiffre d’affaires 30,54 27,04 EBE 1,46 1,11 Résultat d’exploitation 0,94 0,80 Résultat financier (0,15) (0,32) Résultat exceptionnel (0,67) (0,80) Résultat net 0,32 (0,12)

* Données en cours d’audit

« L’exercice 2017 concrétise le potentiel de rentabilité que Biosynex peut générer grâce à sa stratégie de recentrage de l’offre et à l’atteinte d’une taille critique suite à l’intégration réussie de ses acquisitions. Nos efforts d’investissement pour installer dès le second semestre l’ensemble de nos équipes sur un nouveau site adapté à nos ambitions devraient porter pleinement leurs fruits dès 2018. Parallèlement, notre activité devrait bénéficier sur le nouvel exercice de nouveaux lancements stratégiques tels l’autotest HIV et de nouveaux tests en obstétrique, en auto-immunité (intolérance au gluten) et en biologie moléculaire.» déclare Larry Abensur, PDG de Biosynex.

Une dynamique d’activité installée

Biosynex a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 30,5 M€, en croissance de 12,9% par rapport à 2016.

Cette performance est portée par la dynamique du segment Professionnel (Laboratoires d’analyse médicale privés, publics) qui intègre dans son périmètre d’activité le fonds de commerce Fumouze Diagnostics (commercialisation de tests rapides pour les professionnels) depuis le 1er juillet 2016 et la société SR2B (parasitologie et mycologie) depuis le 3 juillet 2017. Le chiffre d’affaires du segment Professionnel ressort en hausse de 34,4% par rapport à 2016 et représente 49% de l’activité globale du Groupe.

Le segment Grand Public (pharmacies et GMS) réduit quant à lui sa décroissance (-2,3%) suite aux efforts de rationalisation commerciale opérés sur le second semestre de l’exercice.

La part des ventes à l’international progresse de 21,8% et ressort à 30,2% du chiffre d’affaires global.

Amélioration de la rentabilité malgré l’impact de charges non-récurrentes sur le second semestre

Sur le second semestre, le Groupe a déménagé dans un nouveau siège de 13 000 m2 au sein de l’Eurométropole de Strasbourg afin d’unir l’ensemble des équipes issues des différentes acquisitions et de pouvoir absorber sa croissance future.

Cet emménagement d’envergure a généré des charges non-récurrentes et des frais exceptionnels dont notamment des frais d’aménagement, de rationalisation de stocks, et de départ de personnel qui ressortent au total à 1,2 M€.

Malgré ces charges non-récurrentes, Biosynex confirme sur l’ensemble de l’année le redressement de sa rentabilité, fruit de l’atteinte d’une taille critique consécutive à différentes acquisitions, du succès du recentrage de l’offre et de l’optimisation de la gestion du Groupe.

Sur la période, le Groupe affiche une marge brute globale de 49% contre 47,5% en 2016 grâce à un meilleur mix produits suite à la rationalisation de l’offre opérée par le Groupe depuis un an.

L’Excédent Brut d’Exploitation s’établit à 1,46 M€, en progression de 32,1% par rapport à 2016.

Le résultat d’exploitation 2017, qui intègre 0,44 M€ de charges non-récurrentes liées au déménagement, s’élève à 0,94 M€, en progression de 16,9% par rapport à 2016. Hors impact de ces charges, l’EBE ressortirait à 1,90 M€ et le résultat d’exploitation ressortirait à 1,38 M€, soit une hausse de 71,7% par rapport à 2016.

Le résultat financier s’améliore et passe de (0,32) M€ en 2016 à (0,15) M€ en 2017, suite à la nouvelle réglementation qui n’intègre plus les gains et pertes de change sur les créances et dettes commerciales.

Les charges exceptionnelles s’élèvent à (1,2) M€ contre (1,9) M€ l’année dernière en raison de frais exceptionnels d’un montant de 0,76 M€, liés principalement au déménagement du Groupe, au redimensionnement des équipes, et à la destruction de stocks. Le résultat exceptionnel, qui tient compte des produits exceptionnels, s’établit à (0,67) M€ contre (0,80) M€ en 2016.

Après l’intégration du résultat financier, du résultat exceptionnel, de l’intéressement et des crédits d’impôts, le résultat net ressort positif à 0,32 M€ contre une perte de (0,12) M€ en 2016.

Hors charges non-récurrentes d’exploitation et frais exceptionnels, le résultat net 2017 s’élèverait à 1,51 M€, soit 4,9% du chiffre d’affaires.

Renforcement de la structure bilancielle

Au 31 décembre 2017, Biosynex affiche des fonds propres à hauteur de 28,9 M€, en hausse de 18,7% grâce au succès d’une augmentation de capital de 4,1 M€ réalisée en juillet 2017 et à la contribution du résultat de l’exercice. L’endettement net hors factor diminue fortement à 13,4% contre 25,8% fin 2016.

La trésorerie disponible s’élève à 2,0 M€ contre 0,6 M€ fin 2016.

Des perspectives portées par le lancement de nouveaux produits phares

En 2018, Biosynex confirme sa confiance dans la poursuite de sa croissance et l’amélioration de sa rentabilité.

Le Groupe devrait conforter sa dynamique par le déploiement de ses tests obstétriques à l’international, les lancements en France et à l’international des tests Exacto Pro HIV (laboratoires, centres de dépistage…) ainsi que des Autotests Exacto HIV (pharmacies..). Parallèlement, le Groupe va développer de nouveaux produits notamment en mycologie et biologie moléculaire dans le domaine de l’infectieux, et pour le marché en plein essor de l’intolérance au gluten.

L’export devrait bénéficier de premières ventes en Amérique du Sud et d’une augmentation du chiffre d’affaires principalement en Afrique et Moyen-Orient.

La rentabilité bénéficiera mécaniquement de l’absence des charges exceptionnelles liées à l’aménagement du Groupe dans ses nouveaux locaux.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 : 23 juillet 2018, après Bourse.

A propos de BIOSYNEX Group (www.biosynex.com)

Créée en 2005, Biosynex conçoit, fabrique et distribue des Tests de diagnostic rapide (TDR) en France et à l’international. Les TDR, dans leur version professionnelle, permettent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins.

Leader des TDR en France, Biosynex a réalisé un chiffre d’affaires de 30,5 M€ en 2017.

Certifiée "Entreprise Innovante" par OSEO innovation, Biosynex est éligible aux FCPI.

BIOSYNEX a reçu en novembre 2017 les prix de l’innovation dans la catégorie Biotech & science de la vie et le prix de la société cotée Euronext au palmarès national du Deloitte In Extenso Technology Fast 50

Le capital social de Biosynex est composé de 9 135 448 actions cotées sur le marché Euronext Growth à Paris (Euronext). ISIN: FR0011005933– ALBIO ; ICB : 4537 – Medical Supplies.

Pour plus d’information sur la société Biosynex : www.biosynex-bourse.com

