BKW : Deux nouveaux partenaires pour pimenter l'ouverture de la saison

Les 12 et 13 mai, Espace découverte Energie, Jura bernois Tourisme et BKW ouvriront la saison touristique 2018 en compagnie de deux nouveaux partenaires régionaux, à savoir Camille Bloch et La Goule. Le centre visiteurs à Mont-Soleil sera l'épicentre de l'événement pendant les deux jours de la manifestation durant lesquels un vaste programme d'activités gratuites sera proposé autour de la thématique de l'énergie et des spécialités régionales.

Les communes de Cormoret, Courtelary, Villeret et Saint-Imier poursuivent leur engagement en faveur des énergies renouvelables et du tourisme. Tous les guides du centre visiteurs de Mont-Soleil seront présents les 12 et 13 mai pour présenter les centrales solaire et éolienne et évoquer le rôle croissant des énergies renouvelables.

Cette année, Camille Bloch se joint à la manifestation et donnera sur place un avant-goût de ce que les visiteurs du sentier du Vallon peuvent découvrir en s'arrêtant CHEZ Camille Bloch, le nouveau centre visiteurs de la chocolaterie à Courtelary.

La Goule, qui fête cette année ses 125 ans d'existence, sera également présente et proposera aux visiteurs de s'essayer aux vertigineux travaux d'un monteur de réseau. Les journées portes ouvertes seront aussi l'occasion de découvrir les nouveaux contenus dispensés tout au long des deux sentiers didactiques de l'Espace Découverte Energie. Environ 130 élèves de classes du 11ème degré de Saint-Imier et de Tramelan en auront d'ailleurs un avant-goût le mercredi 9 mai lors d'une journée des écoles au centre visiteurs de Mont-Soleil.

Des visites guidées gratuites des centrales solaire et éolienne ainsi que de l'Observatoire astronomique seront bien entendu proposées. Le centre visiteurs et son contenu ludique sera ouvert et de nombreuses autres activités seront proposées pour faire connaitre les spécialités de la région tout en évoquant des thèmes liés à l'énergie. Menu spécial pour la fête des mères, balades en char attelé et en trottinette, animations pour enfants, musique folklorique: chacun y trouvera son compte. Un grand jeu concours sera en outre organisé avec la possibilité pour le plus chanceux de gagner une montre Longines d'une valeur de CHF 1700.

Espace Découverte Energie et ses partenaires se réjouissent d'accueillir les visiteurs pour un week-end passionnant dans la région Jura & Trois-Lacs, les 12 et 13 mai 2018, de 10h à 17h à Mont-Soleil (Centrale solaire).

Plus d'informations sont disponibles sur : www.espacedecouverte.ch