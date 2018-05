BKW: Renato Sturani devient le chef de l'unité Centrales hydrauliques

Données financières ( CHF) CA 2018 2 598 M EBIT 2018 372 M Résultat net 2018 239 M Dette 2018 500 M Rendement 2018 2,50% PER 2018 13,89 PER 2019 15,83 VE / CA 2018 1,56x VE / CA 2019 1,59x Capitalisation 3 543 M Graphique BKW AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BKW AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 82,5 CHF Ecart / Objectif Moyen 23% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Suzanne Alice Thoma Chief Executive Officer Urs Gasche Chairman Ronald Frank Trächsel Chief Financial Officer, Head-Finance & Services Thomas Zinniker Head-Information & Communication Technology Marc-Alain Affolter Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BKW AG 15.79% 3 535 DUKE ENERGY CORP -7.37% 54 528 IBERDROLA 1.05% 50 089 SOUTHERN COMPANY -6.57% 45 068 DOMINION ENERGY -20.18% 41 913 EXELON CORPORATION 3.12% 38 944