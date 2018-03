BKW poursuit son chemin vers la croissance avec succès

En 2017, le groupe BKW a de nouveau réussi à obtenir une hausse sensible de son résultat. La poursuite de l'extension des activités de services, l'adaptation réussie des ventes d'énergie aux nouvelles conditions du marché et le maintien de la gestion cohérente des coûts y ont fortement contribué. Avec 379 millions de francs (+9,6%), le résultat d'exploitation opérationnel (EBIT) s'est établi à un très bon niveau. Le bénéfice net a également progressé de 15,9% pour atteindre 271 millions de francs. Le Conseil d'administration demande à l'assemblée générale une hausse des dividendes à 1,80 franc par action.

BKW a atteint un résultat solide en 2017. Par rapport à l'année précédente, le chiffre d'affaires s'est établi à 2577 millions de francs (+5,1%*). Cette croissance est principalement due à la poursuite de l'extension des activités de services. Avec un chiffre d'affaires de 736 millions de francs (+30%), les activités de services représentent déjà un quart de la prestation globale. Ce domaine d'activité en plein essor a également relevé le bénéfice opérationnel de manière plus que proportionnelle, à 46 millions de francs (+46%). Suite à l'acquisition d'AEK mi-2016, le chiffre d'affaires de l'activité Réseaux a augmenté pour atteindre 666 millions de francs (+7%).

En ce qui concerne le secteur de l'énergie, le chiffre d'affaires a en revanche diminué de près de 90 millions de francs. BKW a subi un manque à gagner total de 140 millions de francs en raison du bas niveau des prix de l'électricité. Ces pertes ont été en partie compensées par des volumes de production plus élevés à l'étranger. La gestion optimale des activités liées à l'énergie, un résultat commercial remarquable et une gestion des coûts toujours cohérente ont même permis d'aller au-delà de la simple compensation de l'influence négative des prix. Les ventes d'énergie affichent un résultat de quelque 158 millions de francs (+16%), bien au-dessus du niveau de l'année précédente.

Solide résultat d'exploitation du groupe BKW en 2017

millions CHF 20161 2017 Variation Prestation globale 2 452,1 2 577,4 5,1% Résultat d'exploitation opérationnel (EBIT) 345,7 379,0 9,6% Bénéfice net 233,5 270,6 15,9% Flux de trésorerie de l'activité opérationnelle 358,1 493,4 37,8%

1 Corrigé des effets ponctuels de l'indemnité d'expropriation versée par Swissgrid ainsi que des bénéfices de cession des participations dans Groupe E et dans Romande Energie.

Les marchés en plein essor sous les feux des projecteurs

Dans le cadre de l'extension des activités de services, BKW mise sur les marchés en pleine croissance de l'infrastructure et de la technique du bâtiment. Les infrastructures en partie vétustes et nécessitant des assainissements en Allemagne, en Suisse et en Autriche requièrent des investissements considérables. Dans ce contexte, la demande de services d'ingénierie augmente constamment.

Le marché de la technique du bâtiment, très fragmenté, continue également de se développer. La numérisation et le durcissement des prescriptions applicables aux constructions en matière d'efficacité énergétique ouvrent de nouvelles possibilités de croissance. En outre, les clients attendent un plus grand professionnalisme dans le conseil, la planification et l'exécution de leurs projets, ainsi qu'un entretien économe en énergie et peu coûteux des bâtiments.

La complexité croissante et les synergies potentielles dans la construction d'infrastructures de réseau, notamment des réseaux d'énergie, d'eau et de télécommunication d'Arnold, filiale de BKW, offrent des perspectives intéressantes. Nous continuons de faire avancer rapidement le développement stratégique de ces compétences, principalement par des acquisitions en 2017. L'année dernière, BKW a acquis 20 sociétés. L'activité Engineering a été développée par plusieurs acquisitions en Allemagne, notamment celle du groupe Assmann, mais aussi par le rachat du groupe Grunder et de la société Jermann Ingenieure und Geometer en Suisse. En outre, BKW a étendu sa présence géographique en tant que prestataire national dans le domaine de la technique du bâtiment et est désormais également représentée en Suisse romande. Avec le rachat du groupe Hinni, un prestataire et fabricant de premier plan en Suisse de systèmes et de produits de génie hydraulique urbain, l'activité des services d'infrastructure de réseaux a une nouvelle fois été sensiblement étoffée.

Des ventes d'énergie tournées vers l'avenir

BKW s'intéresse aux évolutions du marché international de l'électricité. En Europe, on assiste à la construction de grandes capacités en matière d'énergie solaire et éolienne, qui dépendent des conditions météorologiques. En parallèle, des centrales conventionnelles moins flexibles, telles que les centrales nucléaires ou les centrales thermiques au charbon, font l'objet d'un démontage progressif. Le marché de l'énergie est donc en pleine mutation fondamentale. Les centrales contrôlables et flexibles gagnent en importance, de même que le négoce, capable de réagir rapidement aux évolutions. BKW s'en inspire et saisit les opportunités inhérentes au marché volatil de l'électricité.

Pour contrer la pression internationale des prix, BKW continue de réduire les coûts d'exploitation de ses centrales existantes. Elle poursuit la désaffectation de la centrale nucléaire de Mühleberg, prévue pour fin 2019 et a résilié fin 2017 le contrat de prélèvement de longue date concernant l'énergie provenant de la centrale française de Fessenheim. BKW s'adapte donc résolument aux spécificités du marché.

En outre, BKW développe ses capacités dans le domaine de l'énergie éolienne et hydraulique. En Norvège, il existe actuellement plusieurs parcs éoliens en construction, qui seront raccordés au réseau entre 2018 et 2020, notamment le projet de parc éolien Onshore, aujourd'hui le plus grand d'Europe, auquel BKW participe, avec une puissance installée de 1000 MW. En France, BKW a construit et mis en service trois nouveaux parcs éoliens en 2017. En Suisse, la petite hydraulique a pu être encore développée et deux nouvelles centrales ont été achevées.

Perspectives

Les ventes d'énergie seront encore affectées par la baisse des prix de l'électricité en 2018. Une grande partie de ces effets négatifs devrait cependant être compensée par la gestion professionnelle des activités liées à l'énergie, ainsi que par la gestion toujours cohérente des coûts. Dans l'activité Réseaux, BKW prévoit une évolution stable assortie d'une contribution positive inchangée au résultat d'exploitation. Le développement des activités de services sera également maintenu, afin d'obtenir une nouvelle contribution accrue au résultat d'exploitation opérationnel.

Pour l'exercice annuel 2018, BKW s'attend donc à nouveau à un bon résultat d'exploitation opérationnel dans une palette de 340 à 360 millions de francs.

* La présentation de la performance globale a été adaptée sur la base de la cession de l'activité commerciale italienne. Conformément aux directives de l'IFRS 5, les activités de vente en Italie sont classées en tant que «secteur d'activité abandonné». Les chiffres de l'exercice précédent ont aussi été ajustés en conséquence.

Une interview vidéo avec le CEO de BKW, Suzanne Thoma, au sujet de l'exercice annuel 2017 est disponible sur le lien suivant, en allemand. Les images sont à la disposition de tous.

Vous pouvez visionner un petit film sur l'exercice annuel 2017 de BKW ici ou sur les réseaux sociaux de BKW: Twitter et Facebook.

En tant que réseau d'entreprises qui mettent leurs compétences à la disposition d'autres sociétés au sein du groupement et, inversement, peuvent bénéficier des compétences de ces autres sociétés, la question de la mise en réseau est particulièrement importante pour nous. Au cours de l'année, nous avons produit une série de portraits vidéo consacrés au thème de la mise en réseau. Il s'agit aussi bien de clients que de collaborateurs. Il s'agit de futurs clients ou partenaires commerciaux potentiels. Il s'agit d'énergie, de mise en réseau ou simplement de services qui sont souhaités ou que nous fournissons sous l'égide de BKW. Mais voyez par vous-mêmes - interconnectés avec succès, une mise en réseau couronnée de succès: www.bkw.ch/interconnecte

Vous trouverez de plus amples informations sur l'exercice annuel 2017 sur www.bkw.ch/rg17 et dans les Téléchargements.