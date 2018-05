Transformation réussie pour BKW

La transformation de BKW en leader des prestations énergétiques et des services d'infrastructure se passe pour le mieux. Lors de l'assemblée générale 2018, le conseil d'administration de BKW a pu, une fois de plus, présenter de très bons comptes du groupe aux actionnaires. Au cours de l'exercice annuel écoulé, BKW a réussi à faire évoluer positivement l'ensemble des secteurs d'activité. Le chiffre d'affaires du groupe, le résultat d'exploitation opérationnel et le bénéfice net ont pu être augmentés de manière significative. Depuis le début de la mise en œuvre de la stratégie, la valeur de l'entreprise a plus que doublé. La demande d'augmenter le dividende à 1,80 franc a été acceptée par l'assemblée générale. Ainsi, le rendement des actions pour l'année écoulée est supérieur à 20%.

L'exercice annuel 2017 a été l'un des meilleurs de l'histoire récente de BKW. «BKW évolue de manière très positive et se montre aujourd'hui solide et prospère», a déclaré le président du Conseil d'administration, Urs Gasche, au début de son discours devant les actionnaires présents à l'assemblée générale. Il a souligné comme aspect central les opportunités offertes par la concurrence: «BKW est une entreprise compétitive qui s'affirme avec succès sur le marché.» Même si des critiques et des concurrents pourraient prétendre le contraire, BKW s'engage toujours, dans la mesure du possible, en faveur de l'accroissement du marché et de la concurrence. Cela inclut également l'ouverture complète du marché de l'électricité. «Nous ne pouvons pas relever les défis du nouveau siècle avec des réglementations du siècle dernier», a expliqué Urs Gasche à propos du cadre strict du marché, qui n'est que partiellement libéralisé pour le moment.

Mise en réseau réussie et bonne position sur des marchés en pleine croissance

Suzanne Thoma, CEO, a souligné que BKW est parvenue encore une fois à obtenir des résultats positifs dans tous les domaines, dans un environnement qui reste difficile. Cela a été possible notamment parce que BKW adapte systématiquement son portefeuille énergétique aux défis d'un marché de l'électricité plus volatil et optimise ses ventes d'énergie tout au long de la chaîne de création de valeur, au niveau de la production, du négoce et des ventes. Les progrès réalisés dans l'extension du réseau des entreprises du groupe BKW, tant en interne qu'en externe, sont tout aussi essentiels pour la réussite de la mise en œuvre de la stratégie. «Une mise en réseau réussie, la réussite en réseau. Tel est notre crédo qui nous permet de réussir aujourd'hui et demain». Avec les plus de 1800 spécialistes du réseau Engineering, BKW contribue au renouvellement de l'infrastructure européenne. Le domaine de la technique du bâtiment chez BKW ISP AG constitue un autre domaine d'activité en pleine croissance. «Si la Suisse veut atteindre ses objectifs en matière de politique climatique et énergétique, c'est là que réside le plus grand potentiel.» Selon Suzanne Thoma, le réseau des entreprises est la base permettant à BKW de continuer à présenter des résultats positifs à ses actionnaires dans les années à venir. «Grâce à la mise en œuvre résolue de notre stratégie, BKW est désormais parfaitement positionnée sur des marchés en pleine croissance.»

Nouveaux membres du Conseil d'administration

L'assemblée générale a élu le Conseil d'administration pour le prochain mandat. Quatre anciens membres se sont représentés et ont été réélus. Avec Dr Carole Ackermann et Rebecca Guntern, deux représentantes de l'économie ont été élues au Conseil d'administration de BKW. Andreas Rickenbacher est le nouveau délégué du canton de Berne. Il succède ainsi à Barbara Egger-Jenzer, Conseillère d'Etat sortante. Urs Gasche l'a remerciée pour son grand et inlassable engagement en faveur de BKW au cours des 16 dernières années. Marc-Alain Affolter et Dr Georges Bindschedler ont également quitté le Conseil d'administration sous les applaudissements. Ils avaient présenté leur démission au mois de mars de cette année. Le président Urs Gasche les a également remerciés pour leurs nombreuses années de service, parfois marquées par des périodes de turbulence.

Décisions de l'assemblée générale

Lors de l'assemblée générale, les actionnaires ont approuvé le rapport annuel, les comptes du groupe et les comptes annuels, ainsi que le rapport de rémunération 2017. L'assemblée générale a donné décharge aux membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2017. Elle a également approuvé l'augmentation du dividende de 1,60 franc à 1,80 franc par action et a accepté les rémunérations totales maximales du conseil d'administration et de la direction du groupe pour la période 2018/2019.

