BlackBerry : accord de collaboration avec Jaguar Land Rover

22/03/2018 | 16:20

BlackBerry a annoncé jeudi avoir conclu un accord pluriannuel avec Jaguar Land Rover en vue de développer des technologies pour les véhicules connectés de nouvelle génération du groupe automobile britannique.



Dans le cadre de l'accord, BlackBerry concédera une licence au constructeur de voitures de luxe et participera à la conception d'un système d''infotainment' de nouvelle génération.



Le canadien BlackBerry - qui a tourné la page des smartphones - propose désormais des technologies de protection du matériel et des logiciels ainsi que des applications anti-cyberattaques.



Les termes de l'accord n'ont pas été dévoilés.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.