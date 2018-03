BlackBerry : bat le consensus avec son BPA, le titre grimpe

Le groupe canadien, qui s'est réinventé après l'échec commercial de ses derniers smartphones, a fait état d'une perte nette réduite à 10 millions de dollars (8,1 millions d'euros) sur son quatrième trimestre clos le 28 février, contre 47 millions (10 cents/action) un an plus tôt.

Hors éléments exceptionnels, BlackBerry a dégagé un bénéfice par action (BPA) de cinq cents alors que les économistes tablaient en moyenne sur un résultat à l'équilibre selon Thomson Reuters I/B/E/S.

Le chiffre d'affaires global s'est contracté de 18,5% à 233 millions de dollars mais il a augmenté de 19% dans les logiciels et les services et la marge brute du groupe a progressé à 76% contre 60,1% un an plus tôt.

L'action cotée à Wall Street grimpe de 5,4% dans les échanges d'avant-Bourse. A sa clôture de mardi, elle affichait une hausse de 11% depuis le début de l'année.

(Taenaz Shakir à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)