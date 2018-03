BlackBerry : revenus d'activité record au 4ème trimestre

28/03/2018 | 15:41

BlackBerry a généré des revenus records dans les logiciels et services au cours de son quatrième trimestre fiscal, ce qui lui a permis de dégager un flux de trésorerie opérationnelle positif sur l'ensemble de l'exercice écoulé.



Le groupe canadien, qui a désormais tourné la page des smartphones pour se spécialiser dans les logiciels de sécurité, a réalisé un bénéfice opérationnel 'non GAAP' de 19 millions de dollars, soit un BPA de 0,05 dollar.



Le chiffre d'affaires total pour ce qui concerne les logiciels et les services a lui atteint 218 millions de dollars pour le trimestre clôturé le 28 février.



BlackBerry indique qu'environ 70% de ses revenus sont désormais récurrents et revendique quelque 3500 commandes de clients d'entreprise.



Enfin, le flux de trésorerie disponible s'élève à 47 millions de dollars sur l'ensemble de l'exercice.



A la Bourse de New York, l'action s'adjugeait 4,6% à 12,9 dollars après la parution de ces résultats mercredi matin.



