BlackRock: Bénéfice supérieur aux attentes au 1er trimestre

Le chiffre d'affaires tiré de l'activité de conseil, des commissions de gestion et de prêts de titres a progressé de 17% à 2,95 milliards de dollars (2,39 milliards d'euros) contre 2,52 milliards de dollars un an plus tôt.

Les marchés financiers mondiaux sont sous pression depuis février et les investissements se sont déplacés d'une catégorie d'actifs à l'autre, sur fond de craintes de surchauffe de l'économie et de tensions commerciales exacerbées.

Le gérant américain a indiqué que ses fonds indiciels cotés (ETF, exchange-traded funds) IShares avaient enregistré une collecte de 34,65 milliards de dollars au premier trimestre, contre 64,48 milliards un an auparavant.

Le bénéfice net est ressorti à 1,09 milliard de dollars, soit 6,68 dollars par action, sur la période janvier-mars, contre 859 millions de dollars, 5,21 dollars par action, au premier trimestre 2017.

Hors exceptionnels, le bénéfice ressort à 6,70 dollars. Les analystes attendaient en moyenne 6,39 dollars, selon le consensus Thomson Reuters I/B/E/S.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 15,88% à 3,58 milliards de dollars.

A la fin du premier trimestre, le montant des actifs gérés s'élevait à 6.320 milliards de dollars, contre 6.290 milliards à la fin du quatrième trimestre.

(Diptendu Lahiri à Bangalore; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)