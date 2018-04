BlackRock : dépasse les attentes au 1er trimestre

12/04/2018 | 13:25

BlackRock publie au titre des trois premiers mois de 2018 un bénéfice net ajusté en croissance de 27% à 1,09 milliard de dollars, soit 6,70 dollars par action, un BPA supérieur de 30 cents à l'estimation moyenne des analystes.



Le géant de la gestion d'actifs revendique une amélioration de sa marge opérationnelle ajustée de 150 points de base à 44,1%, pour des revenus en croissance de 16% à 3,58 milliards, ainsi que des actifs sous gestion en hausse de 17% sur un an à 6.317 milliards.



'Sur la base de ce démarrage solide de 2018, nous restons engagés à investir pour la croissance et à tirer les bénéfices de notre taille à la fois pour nos clients et nos actionnaires', commente le PDG Laurence Fink.



