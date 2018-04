La valeur du jour à Wall Street - BLACKROCK soutenu par des résultats solides

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BlackRock (+2,75% à 539,75 dollars) évolue parmi les plus fortes hausses de l’indice S&P 500 à la faveur de résultats meilleurs que prévu. Au premier trimestre, le numéro un mondial de la gestion d’actifs a enregistré une progression de 27% de son bénéfice net, à 1,089 milliard de dollars, soit 6,68 dollars par action. Ajusté notamment de l'effet positif des baisses d'impôt, le bénéfice par action du gestionnaire d'actifs est ressorti à 6,70 dollars, soit 31 cents de mieux que le consensus Thomson Reuters.A Conserver sur la valeur, Jefferies explique que le bénéfice par action ajusté a dépassé les attentes grâce à un taux d'imposition plus faible. La marge opérationnelle du groupe a augmenté de 140 points de base à 38,4%.Le chiffre d'affaires trimestriel de BlackRock, de son côté, a augmenté de 16% pour atteindre 3,58 milliards de dollars, dépassant là encore les prévisions du marché : 3,4 milliards de dollars.A fin mars, les encours sous gestion du groupe s'élevaient à 6 317 milliards de dollars, en croissance de 17% sur un an. BlackRock a collecté 56,9 milliards de dollars.Sa plateforme de fonds indiciels cotés (ETF) iShares a enregistré une collecte de 35 milliards de dollars et affiche 1 768 milliards d'encours.