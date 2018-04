Pas de hausses de prix générales des transports publics en 2019

Berne (awp/ats) - Bonne nouvelle pour les usagers des transports publics: ils ne subiront pas de hausses de prix générales en 2019. Cette décision a été prise vendredi passé par la communauté tarifaire Service direct suisse (ch-direct).

L'association renonce à augmenter les prix des titres de transports en décembre 2018. Et ce malgré le renchérissement prévu de 0,6% (selon le Secrétariat d'Etat à l'économie) et une offre renforcée, a indiqué lundi ch-direct.

L'association rappelle aussi qu'à partir du 1er juin 2018 déjà, les prix, notamment des billets unitaires pour les trajets en Suisse, diminueront d'un total de neuf millions de francs suisses. Cette baisse s'explique par le nouveau taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) entré en vigueur au début de l'année (7,7% au lieu de 8%).

En outre, entre janvier et juin, les clients peuvent bénéficier de deux autres avantages: un contingent de cartes journalières dégriffées plus élevé et la suppression des frais lors du dépôt de l'abonnement général entre le 1er mars 2018 et le 28 février 2019.

Le 4 avril, les transports publics ont en outre lancé le nouvel abonnement Evasion, qui permet des voyages occasionnels à un prix avantageux. Combiné au demi-tarif, l'abonnement Evasion comprend vingt ou trente jours d'excursion à employer sans restrictions sur une année.

Cette offre est émise sur le SwissPass et disponible dans de nombreuses entreprises de transport, sur www.cff.ch et sur www.bls.ch.

ats/rp