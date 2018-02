Blue : Chiffre d’affaires 2017 15/02/2018-pdf-28ko

Le chiffre d'affaires2017 intègre une contribution de 12,5 millions d'euros accordée à Blue Solutions dans le cadre d'unaccord de collaboration signé en juin 2017 entre Blue Solutions et conjointement Bluecar, Bluebus et Bluestorage. Ce contrat de coopération en matière de recherche et développement vise à renforcer le potentiel de développement des batteries et des différentes applications.