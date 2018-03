Agrifrance dévoile son étude annuelle : le numérique révolutionne le marché mondial du vin

Agrifrance, département spécialisé de BNP Paribas Wealth Management, publie sa note de conjoncture et décrypte cette année l'impact du numérique sur le marché mondial du vin. Alors que le monde du vin rime plutôt avec terroirs, millésimes, appellations et traditions, les acteurs de la filière viticole expérimentent de nouveaux outils et pratiques, tandis que les consommateurs découvrent de nouveaux produits et services.

Les grandes tendances de l'étude :

Les ventes mondiales de vin sur internet représenteraient 9,8 milliards de dollars en 2016 et devraient dépasser les 10 milliards en 2017 soit environ 5 % des ventes du marché mondial du vin. En France, ce marché arrive à maturité et devrait représenter 1,4 milliards d'euros en 2017, soit 9,4 % des ventes de vin. A la question « Avez-vous déjà acheté du vin ou du champagne sur Internet », 34% des français interrogés répondaient par la positive en 2016, contre seulement 10% en 2011[1]. L'Asie et les pays émergents devraient au contraire continuer à voir progresser ce marché de la vente de vin en ligne, grâce au boom du e-commerce. En Chine, le commerce en ligne représente aujourd'hui plus de 500 millions de consommateurs potentiels.

« La vente de vin en ligne n'est pas uniquement le fait des spécialistes de la vente sur Internet mais touche au contraire de nombreux acteurs comme les cavistes et les enseignes de grande distribution alimentaire. Tous les acteurs du monde du vin sont appelés à se transformer et redoublent d'ingéniosité pour séduire les consommateurs », précise Benoit Léchenault, Directeur d'Agrifrance. « Le numérique est aussi un fabuleux terrain de jeu pour les entrepreneurs et les start-up qui sont en train de révolutionner le marché du vin et inventent de nouveaux modèles économiques, passionnants à décrypter».

De la production à la commercialisation, en passant par l'information et la communication, les outils numériques transforment le marché du vin pour les professionnels comme pour les consommateurs.

La production et la vinification : de nouvelles perspectives pour les acteurs de la filière

Drones, robots, algorithmes, objet connectés, GPS et cartographie embarquée permettent le développement d'une viticulture de précision. Ces nouvelles technologies accompagnent les viticulteurs tout au long de leur production et les aident dans leurs choix d'intervention comme la fertilisation, le désherbage, la protection des ceps de vigne et même la vendange des raisins à maturité optimale.

La distribution : de nouveaux débouchés et de nouvelles manières de consommer le vin

La vente en ligne est devenue un puissant canal de distribution pour les producteurs : les ventes mondiales de vin sur internet représenteraient 9,8 milliards de dollars en 2016 et devraient dépasser les 10 milliards en 2017 -soit environ 5 % des ventes du marché mondial du vin[2].

Tandis que ce marché devrait continuer à progresser en Asie et dans les pays émergents grâce au boom du e-commerce, il arrive à maturité en France. Avec plus de 400 sites de vente de vin en ligne, l'heure est à la professionnalisation de la filière : depuis un an environ, logistique, préparation et livraison des commandes deviennent les facteurs clés de succès.

