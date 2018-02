BNP PARIBAS : Credit Suisse reste Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a confirmé son opinion Neutre et son objectif de cours de 70 euros sur BNP Paribas après l’annonce des résultats du quatrième trimestre. Le bureau d’études explique que le bénéfice imposable ajusté de 2,568 milliards d’euros est inférieur de 6% au consensus en raison d’une performance décevante dans le courtage FICC (obligations, change et matières premières) et la banque de financement (coûts plus élevés et coût du risque).