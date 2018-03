BNP PARIBAS : Securities Services remporte un contrat avec Carmignac,

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas Securities Services annonce aujourd'hui avoir remporté un mandat majeur de la société de gestion Carmignac, portant sur 44 milliards d'euros d'actifs dont la migration a eu lieu fin février. Elle devient ainsi conservateur et dépositaire des fonds de droit français du gestionnaire d'actifs. Ce mandat prévoit un partenariat complet en matière d'asset servicing couvrant des services de conservation globale, de dépositaire d'OPCVM et d'agent de transfert.BNP Paribas Securities Services explique avoir été choisi pour son envergure internationale, son expertise globale et multi-locale couvrant toutes les classes d'actifs et son approche du métier titres à l'avant-garde de l'évolution technologique.