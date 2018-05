BNP PARIBAS : lance un fonds pour soutenir les nouveaux talents du cinéma

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas a annoncé le lancement à Cannes d'un fonds d’investissement pour favoriser l’émergence et soutenir les nouveaux talents du 7e art : "BNP Paribas Nouveaux talents du cinéma". Doté d'un budget de 1 million d'euros, ce fonds d'investissement s'adresse aux premiers ou seconds films en production ou co-production française. Ouvert aux différentes formes de production, il a notamment vocation à soutenir des projets correspondant aux valeurs d'engagement portées par le groupe."BNP Paribas Nouveaux talents du cinéma" s'appuiera sur l'expertise et complétera l'offre de BNP Paribas en matière de soutien au 7e art à travers ses activités de financement et sa démarche partenariale.