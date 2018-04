BNP PARIBAS : nomme une responsable Diversité et Inclusion

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Caroline Courtin est nommée responsable Diversité et Inclusion du groupe BNP Paribas à compter du 1er avril 2018. Elle succède à Barbara Levéel, nommée responsable des Ressources Humaines de Global Markets et Financial Institutions Coverage.Diplômée de l'Université Panthéon Sorbonne en administration des entreprises et de l'Institut d'Etudes Politiques de Strasbourg en finance, Caroline Courtin a rejoint BNP Paribas en 1995 où elle a d'abord occupé diverses fonctions dans des activités de Corporate & Institutional Banking et à l'Inspection Générale, en France, à Londres et à New York.En 2006, elle débute sa carrière dans les Ressources Humaines en tant que Responsable des Ressources Humaines du métier Fixed Income à l'international. Nommée Responsable Ressources Humaines de BNP Paribas Investment Partners en 2009, Caroline Courtin intègre, en 2012, BNP Paribas Securities Services, filiale du Groupe spécialiste du métier titres, en qualité de Directrice des Ressources Humaines pour la France. Depuis 2015, Caroline Courtin était Directrice des Ressources Humaines et membre du Comité exécutif de BNP Paribas Securities Services.