BNP PARIBAS : rachète les activités polonaises de Raiffeisen Bank pour 775 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas va racheter l’essentiel des activités bancaires de Raiffeisen Bank Polska, qui seront fusionnées avec la filiale de BNP Paribas en Pologne, BGZ BNP Paribas. Ces actifs correspondent à l'activité de Raiffeisen Bank Polska, hors prêts immobiliers en devises et hors un nombre limité d'autres actifs. Les crédits aux entreprises et aux particuliers s'élèvent à 19 milliards de zlotys polonais (environ 4,5 milliards d'euros) et les dépôts à la clientèle sont de 34 milliards de zlotys (environ 8,1 milliards d'euros) à fin 2017.Le prix de l'acquisition est de 3,20 milliards de zlotys polonais auquel s'ajoute un complément de 50 millions de zlotys pour des projets d'investissement dans la digitalisation devant être développés avant le bouclage de l'opération (au total 3,25 milliards de zlotys ou 775 millions d'euros). L'opération devrait avoir pour le groupe BNP Paribas un impact de -10 points de base sur le ratio CET1 et améliorer son bénéfice net par action d'environ 1% en 2020.Grâce à la complémentarité des activités des deux banques, l'opération renforcera la position de BGZ BNP Paribas comme 6ème banque sur le marché polonais. La combinaison des deux banques aurait ainsi permis d'atteindre à fin 2017 une part de marché de plus de 6% en termes de crédits et de dépôts.La réalisation de l'opération devrait intervenir au quatrième trimestre 2018 et elle est soumise à la signature de la documentation juridique finale, à l'obtention de l'autorisation de la KNF et à d'autres autorisations réglementaires nécessaires.