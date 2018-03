BNP Paribas : 5 start-up intègrent la 3e saison du programme d’accélération Fintech Boost de L’Atelier

Parmi les plus de 300 start-up candidates à cette 3 e saison, L'Atelier BNP Paribas a sélectionné 5 start-up pour intégrer son accélérateur dédié aux fintechs : ProcessOut, Lovys, PayLead, e-GREEN, reciTAL.

Ces 5 start-up ont chacune retenu l'attention d'une des entités du Groupe BNP Paribas qui souhaite tester leur solution pour améliorer leur efficacité opérationnelle ou réinventer les parcours de leurs clients sur des thématiques variées telles que l'assurance, les solutions de paiement ou la transition énergétique.

Ce programme s'inscrit dans la stratégie d'open innovation et démarche de co-construction de BNP Paribas avec les start-up visant à anticiper et accompagner les nouvelles façons de consommer les services financiers.

Les start-up sélectionnées bénéficient, pendant les 4 mois d'accélération, d'un coaching personnalisé des experts en résidence de L'Atelier BNP Paribas sur plusieurs aspects clés pour accélérer leur développement : optimisation de leur business model, renforcement technique de leur solution, amélioration de leur stratégie de pricing ou encore développement commercial de leur activité en France ou à l'international. Le tout hébergé gratuitement au WAI (We Are Innovation) Paris, espace de BNP Paribas dédié à l'innovation.

Ce programme participe plus largement aux enjeux d'innovation au sein de BNP Paribas. Convaincu que le développement d'écosystèmes avec les start-up est un moteur puissant pour sa transformation, le Groupe vise à leur fournir un environnement propice à de nouvelles approches au sein de ses accélérateurs.

« Nous avons reçu 301 candidatures pour cette 3e saison du programme « Fintech Boost », soit plus de 50% d'augmentation par rapport à la 2e saison. Cette année, nous avons fortement augmenté la sélectivité de notre programme et concentré notre effort sur les projets les plus ambitieux pour améliorer l'efficacité opérationnelle du Groupe BNP Paribas et les parcours des clients », précise Emmanuel Touboul, Directeur des programmes d'accélération à L'Atelier BNP Paribas.

Les 5 start-up ont déjà rencontré leur « business partner » du Groupe BNP Paribas lors d'une première journée de travail pour définir l'objectif de chaque co-expérimentation, ainsi que le planning de développement. Le 4 juillet 2018, les 5 binômes présenteront le bilan des 4 mois d'accélération et plans d'actions lors du « Demo Day ».

Plus d'informations sur le programme : boost.atelier.bnpparibas

LES 5 BINÔMES DE L'ACCÉLÉRATEUR FINTECH PAR L'ATELIER BNP PARIBAS

La start-up ProcessOut avec la Banque de Détail de BNP Paribas en France : #PaymentsMonitoring #PaymentsOptimization

ProcessOut aide les marchands en ligne à optimiser leur flux de paiement via leurs solutions de monitoring et de smart routing. En utilisant ProcessOut les marchands augmentent le nombre de transactions réussies et diminuent les frais de paiement.

La start-up Lovys avec BNP Paribas Cardif : #DigitalInsurance

Lovys est la première assurance 100% digitale, tout-en-un et flexible en France. La start-up repense toute l'expérience utilisateur pour que l'assurance devienne simple, transparente et personnelle, via une seule interface et un seul abonnement mensuel.

La start-up PayLead avec BNP Paribas Personal Finance : #SmartMarketing #ArtificialIntelligence

PayLead est une fintech spécialisée dans l'analyse de la donnée de transaction. Grâce à son expertise en Intelligence artificielle, la start-up valorise les flux de paiement et offre des clés de connaissance clients incomparables aux banques et aux retailers, tout en respectant une politique de « privacy by design ».

La start-up e-GREEN avec BNP Paribas Corporate Real Estate Services : #EnergySavings

e-GREEN vous aide à réaliser des économies d'énergie dans les bâtiments tertiaires et les logements résidentiels grâce au suivi des consommations et à une approche gamifiée de sensibilisation.

La start-up reciTAL avec BNP Paribas Securities Services : #ArtificialIntelligence #MachineLearning

ReciTAL propose des solutions fondées sur des moteurs de Machine Learning / Deep Learning pour le traitement de vos données textes. Leurs solutions transforment vos mails, documents et rapports en source de productivité et de satisfaction client

A propos de L'Atelier BNP Paribas

Implanté à Paris, San Francisco et Shanghai, L'Atelier BNP Paribas est une société de prospective et d'innovation qui conseille et accompagne le Groupe BNP Paribas et ses clients dans leur transformation digitale. Implanté dans trois grands territoires d'innovation - Europe, Amérique du Nord et Asie - L'Atelier BNP Paribas diffuse ses analyses prospectives et accompagne le Groupe et ses clients dans leur stratégie digitale et d'innovation. Dans une démarche d'open innovation, l'activité d'Accélération de L'Atelier BNP Paribas a été créée pour rapprocher entrepreneurs innovants et grandes entreprises avec l'ambition d'accélérer le développement de leurs projets communs. Suivez-nous sur Twitter @latelier et @InnovMakers

A propos de BNP Paribas

BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 74 pays, avec plus de 192 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l'ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d'investissement, d'épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est le 1er acteur spécialisé du financement aux particuliers en Europe. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l'Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.