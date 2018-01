Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

"Nous assistons à une bascule vers l’internet mobile", selon Renault Ménérat, président de la Mobile Marketing Association qui s'exprimait lors d’une présentation de presse organisée par BNP Paribas et consacrée à son approche de la banque mobile. Les smartphones ont ainsi représenté 50,3% du trafic Internet totale en 2017 contre 43,6% en 2016, selon des données Statista. De même, d’après le cabinet d’audit PWC, la part des investissements publicitaires digitaux sur le mobile a atteint les 50% du total.Cette tendance est aussi évidemment à l'œuvre chez BNP Paribas, qui a adopté une stratégie "Mobile First" pour sa banque de détail en ligne depuis 2015. Non seulement le mobile est privilégié par ses clients pour visiter les interfaces digitales de la banque en France – il est utilisé dans les deux tiers des cas -, mais les visites du client "mobile only" – 1,2 million sur un total de 3,2 millions de clients digitaux – sont aussi plus fréquentes. Il se connecte 15 fois par mois en moyenne contre seulement 7 visites pour le client "web only".Dans le souci de mieux satisfaire sa clientèle, BNP Paribas a décidé de regrouper l'ensemble de ses services sur une seule application. "Les parcours des clients sont pensés avant tout pour le mobile, puis déclinés pour l'internet fixe", a précisé Marc Campi, Directeur Marketing et Digital de la Banque de détail en France. Il a rappelé que Hello Bank ! servait de laboratoire d'innovations pour BNP Paribas. L'application de la banque en ligne du groupe a été refondue l'année dernière, de même que l'appli Mes Comptes.Après avoir ajouté en 2017 plusieurs fonctionnalités, dont l'intégration de Paylib pour le paiement sans contact ou la possibilité d'ajouter un bénéficiaire de virement et d'effectuer un virement instantanément, BNP va continuer d'enrichir son application en 2018. Elle va ainsi proposer un outil de gestion des comptes personnels, un agrégateur de comptes, la possibilité de scanner un chèque en le prenant en photo…