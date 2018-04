BNP Paribas : DANSATHON - Imagine the Future of Dance

Du 28 au 30 septembre 2018

Lyon I Liège I Londres

DANSE + HACKATHON = DANSATHON

Trois jours, trois villes, trois théâtres pour imaginer la danse de demain

Le DANSATHON est un événement européen, collaboratif et connecté, pour imaginer les innovations qui pourront marquer la danse demain. L'idée est née d'une envie partagée de la Maison de la Danse de Lyon et de la Fondation BNP Paribas de combiner la danse et les nouvelles technologies (motion capture, IA, VR, jeux vidéo, données, etc.) pour explorer de nouvelles façons de danser, de créer et de partager la danse avec les publics les plus variés possibles. Cette envie a rencontré les projets du Sadler's Wells à Londres et du Théâtre de Liège et les quatre institutions se sont alliées pour cocréer le DANSATHON.

À l'occasion de la Biennale de la Danse de Lyon, pendant 72 heures du 28 au 30 septembre, des équipes pluridisciplinaires de 6-7 personnes issues du monde de la danse, de la technologie, du design et de la communication partageront une expérience de co-création. Les participants travailleront ensemble pour explorer, tester les possibilités et produire un prototype de performance de danse, une forme courte de création ou une installation, au carrefour de différentes approches. Ils disposeront d'espaces pour danser/développer/fabriquer et de technologies pertinentes. Des coaches, des facilitateurs ingénieux et une équipe de bénévoles seront présents tout au long pour leur venir en aide. Enfin, les idées deviendront réalité grâce aux danseurs qui donneront vie aux différentes propositions. Les trois théâtres seront connectés afin de découvrir en temps réel les travaux des autres participants.

Engagées dans une même dynamique, Liège, Londres et Lyon partageront une même méthodologie et un thème commun : la connexion aux publics et au territoire. Par leurs créations et prototypes, les participants contribueront à une démarche collective pour explorer certaines de ces questions :

Au croisement de la danse et du numérique, peut-on créer de nouvelles formes artistiques ?

Quelles nouvelles performances, quelles nouvelles expériences peut-on imaginer ?

Comment peut-on rendre la danse virale et accessible au plus grand nombre ?

Comment la danse connectée peut-elle traverser les frontières sociales, physiques, culturelles ?

Comment les théâtres peuvent-ils mieux contribuer à une vie urbaine riche et harmonieuse ?

Comment peut-on multiplier les expériences collectives positives ?

Que serait une société numérique dansante ?

Le troisième jour, les créations et prototypes seront présentés au public et à un jury pluridisciplinaire qui les étudiera indépendamment de la nature de la création et de son niveau de maturité. Dans chaque ville, un projet sera récompensé par une bourse de 10 000 euros de la Fondation BNP Paribas. Il bénéficiera de l'accompagnement des théâtres organisateurs pour poursuivre le travail de création.

Lancement de l'appel à candidature le 16 avril pour les danseurs, chorégraphes, designers, développeurs web, techniciens de tous genres, makers, créateurs, étudiants, startupers qui souhaiteraient participer à l'événement.

Jusqu'au 1er juin 2018

Le DANSATHON est une idée conjointe de la Fondation BNP Paribas et de la Maison de la Danse de Lyon. Il est conçu et développé en partenariat avec le Sadler's Wells à Londres et le Théâtre de Liège.

LA MAISON DE LA DANSE, LYON

La Maison de la Danse propose une programmation où dialoguent les esthétiques les plus diverses. Des chorégraphes majeurs du XXe siècle aux jeunes créateurs contemporains, elle fait cohabiter création et répertoire (30 à 40 compagnies pour 200 représentations et 160 000 spectateurs par saison). Une politique numérique, de développement culturel et de médiation complète ce projet, notamment avec numeridanse.tv, vidéothèque internationale de danse en ligne portée par la Maison de la Danse. Avec la réhabilitation en 2021 du musée Guimet de Lyon en Atelier de la Danse, la Maison de la Danse bénéficiera d'un équipement de création complémentaire à l'actuelle salle.

LA BIENNALE DE LA DANSE DE LYON

11-30 SEPTEMBRE 2018

Créée en 1984, La Biennale de la Danse réunit tous les deux ans à Lyon, dans la métropole et en région Auvergne-Rhône-Alpes une quarantaine de compagnies françaises et étrangères. Dirigée depuis 2011 par Dominique Hervieu, la Biennale de la Danse fait cohabiter création internationale et dimension populaire. Aux côtés des spectacles, elle organise des débats, des conférences, des ateliers... et le célèbre Défilé avec ses 4 500 participants réunis cette année autour du thème de la paix. La 18e édition de la Biennale de la Danse comportera un volet « Danse et image » très innovant (réalité virtuelle et transmédia) soutenu par la Fondation BNP Paribas.

SADLER'S WELLS, LONDON

Le Sadler's Wells est des grandes institutions mondiales de la culture, dédié à la danse sous toutes ses formes. Avec plus de trois siècles d'héritage théâtral et un programme annuel de spectacles et d'activités pédagogiques, son objectif est d'inviter tout le monde à faire l'expérience de la danse - à participer, apprendre, expérimenter, et être inspiré∙e. Plus d'un demi-million de personnes se rendent au Sadler's Wells de Londres chaque année. Plus encore profitent des tournées des spectacles dont il est producteur au Royaume-Uni et dans le monde entier et accèdent aux contenus via les canaux digitaux.

Le Sadler's Wells produit et présente plus de créations en danse que la plupart des théâtres dans le monde, programmant des artistes plébiscités mais aussi méconnus. Depuis 2005, il a permis plus de 140 nouvelles créations, dont beaucoup intégraient ses 16 Artistes associé∙e∙s, trois compagnies résidentes et quatre compagnies associées - parmi les plus ;talentueuses dans le monde de la danse actuel. Il accompagne également la nouvelle génération au travers d'actions pour le développement personnel des artistes. Chaque année 25 000 personnes bénéficient de ses programmes éducatifs et d'engagement.

Situé à Islington, dans le nord de Londres, le théâtre actuel est le sixième à avoir été érigé sur le site depuis sa construction par l'entrepreneur Richard Sadler en 1683. Il a joué un rôle illustre dans l'histoire du théâtre avec le Royal Ballet, le Birmingham Royal Ballet, et l'English National Opera, qui ont tous débuté au Sadler's Wells. Le Sadler's Wells est un organisme à but non lucratif, 10% de ses revenus proviennent de l'Arts Council England.

THÉÂTRE DE LIÈGE

L'un des quatre centres dramatiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Théâtre de Liège (anciennement Théâtre de la Place) a été revigoré par un projet artistique en cours depuis la saison 2005/2006, dirigé par Serge Rangoni. Centre européen de production théâtrale et chorégraphique depuis 2006, le Théâtre de Liège, au coeur de Liège, entend consolider ses partenariats avec les acteurs locaux et régionaux et construire des passerelles avec les institutions internationales. Ces dernières saisons, le Théâtre de Liège a coproduit diverses productions européennes.

Depuis la saison 2005/2006, le Théâtre de Liège fait bouger Liège tous les deux ans au rythme du Festival Émulation, dédié aux jeunes compagnies théâtrales belges francophones. Forts de leur vigueur et de leur (im)pertinence, ils s'emparent de différents lieux de la ville.

Outre ce festival de théâtre, le Théâtre de Liège organise tous les deux ans le Pays de Danses, festival international de danse contemporaine.

Depuis 2016, le Théâtre de Liège coordonne le projet européen IMPACT (International Meeting in Performing Arts & Creative Technologies) qui articule les arts de la scène, les sciences et les nouvelles technologies.

LA FONDATION BNP PARIBAS

Placée sous l'égide de la Fondation de France, la Fondation BNP Paribas est un acteur majeur du mécénat d'entreprise depuis trente ans. Elle coordonne également le développement international du mécénat du Groupe BNP Paribas, partout où la Banque est présente. La Fondation BNP Paribas situe son action dans une démarche de mécénat pluridisciplinaire, en faveur de projets innovants dédiés à la culture, à la solidarité et à l'environnement. Attentive à la qualité de son engagement auprès de ses partenaires, la Fondation BNP Paribas veille à accompagner leurs projets dans la durée. Ecoute,

soutien et confiance forment la signature de son implication.

LA FONDATION BNP PARIBAS ET LA DANSE

La Fondation BNP Paribas soutient la création en danse contemporaine depuis 33 ans et s'engage auprès d'artistes qui créent et explorent de nouveaux territoires. Son accompagnement s'inscrit sur le long terme pour faciliter le temps de recherche et la réalisation des projets des compagnies. Désireuse de contribuer à la coopération artistique entre les cultures, elle soutient les résidences internationales de grandes institutions de

la danse. Convaincue de la richesse des formes hybrides et des croisements interdisciplinaires, elle soutient également des artistes issus du cirque contemporain. Enfin, elle s'intéresse aux nouveaux liens entre création artistique et innovation technologique et soutient les expérimentations et les propositions innovantes pour la création et la diffusion de la danse.

Aujourd'hui, elle accompagne les projets de 17 compagnies et 5 institutions du spectacle vivant.

Compagnies : Alonzo King LINES Ballet, Anne Teresa De Keersmaeker (Cie Rosas), Chloé Moglia (Cie Rhizome), Emanuel Gat (Cie Emanuel Gat Dance), Etienne Saglio (Cie Monstre(s)), Groupe acrobatique de Tanger, Hofesh Shechter Company, (LA)HORDE, Jann Gallois (Cie BurnOut), Kaori Ito (Cie Himé), Phia Ménard (Cie Non Nova), Pierre Rigal (Cie Dernière minute), Sidi Larbi Cherkaoui (Cie Eastman), Tatiana-Mosio Bongonga (Cie Basinga), Cie Wang Ramirez, Cie XY, Yoann Bourgeois.

Institutions : Biennale internationale des arts du cirque, Chaillot - Théâtre national de la Danse, Maison de la Danse de Lyon, Festival Montpellier Danse, Programmation danse du Festival d'Avignon.