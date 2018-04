Menée par Scorpio Partnership pour BNP Paribas Wealth Management, l'étude explore les comportements et les tendances des investisseurs et investisseurs potentiels privés vis-à-vis des fonds de Private Equity et d'immobilier non côté. Ce rapport, basé sur l'opinion de 337 investisseurs fortunés (High Net Worth Individuals) provenant de 9 pays d'Europe, d'Asie et du Golfe et détenant un minimum de 5 millions de dollars d'actifs investissables, met en évidence que:

En moyenne, les fonds de Private Equity et d'immobilier non côté représentent la première classe d'actifs des investisseurs privés, soit 16,3 % de leur portefeuille, constitué ensuite de 15,8% en « Liquidités » et 15,3% en « Actions » ; 50 % des investisseurs fortunés indiquent qu'ils sont prêts à investir un minimum de 500 000 dollars en 2018 en fonds de Private Equity et/ou d'immobilier non côté et 40 % des investisseurs potentiels sont susceptibles d'investir dans ces classes d'actifs dans un avenir proche ; Plus d'un tiers d'entre eux utilisent ces placements pour équilibrer leur portefeuille global ; une proportion similaire est orientée sur cette classe d'actifs par leur banquier privé.

Les investisseurs privés sondés, qui sont à la fois des Millennials de moins de 35 ans, des membres de la génération X et Y et des baby-boomers expriment une confiance croissante dans les solutions de Private Equity et d'immobilier non côté et soulignent leur besoin d'être informés et conseillés :

Plus de 60 % de ces particuliers fortunés indiquent qu'ils sont familiers ou extrêmement familiers avec les solutions de Private Equity et/ou d'immobilier non côté.

Un investisseur potentiel fortuné sur trois n'a pas encore été sensibilisé à ces opportunités d'investissement et compte principalement sur son banquier privé ou son conseiller financier pour ce type de placement.

« Au cours des 12 derniers mois, nous avons constaté un appétit croissant de nos clients pour les fonds de Private Equity et d'immobilier non côté. Dans cet environnement de taux d'intérêt encore bas, les investisseurs sont à la recherche de diversification dans leurs placements et de rendement à deux chiffres afin d'optimiser le profil risque-rendement de leur portefeuille. En 2018, notre objectif est de lever près d'un milliard d'euros », annonce Claire Roborel de Climens, Responsable Investissements Privés et Alternatifs chez BNP Paribas Wealth Management. « Les fonds non côtés que nous prévoyons de lancer au cours des six prochains mois permettront aux clients d'être des acteurs impliqués dans l'économie réelle en Europe, en Asie ou aux États-Unis, où des sociétés très performantes ont encore un potentiel de fort développement, et où il est également possible de déployer des stratégies immobilières avec création de valeur. Ces stratégies répondent à la demande de nos clients et constituent pour BNP Paribas Wealth Management un axe de différenciation qui vient appuyer le développement des activités. »

CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ DU PRIVATE EQUITY ET IMMOBILIER NON CÔTÉ Reconnu comme un investissement profitable, illiquide, long termeet peu volatil, avec un potentiel de rendement élevé, qui contribue de manière concrète à la croissance de l'économie réelle. Ces fonds permettent aux clients de diversifier leur patrimoine grâce à toute une gamme de stratégies (LBO, capital-développement, immobilier à potentiel de valorisation, etc.) et de géographies diverses (États-Unis, Europe, Asie). Avec le Private Equity les clients investissent indirectement dans des sociétés non côtées à différents stades de leur croissance, en accompagnant la stratégie de développement de leurs dirigeants. Les clients cherchent également à investir dans des actifs réels tangibles comme l'immobilier, dans une optique de création de valeur mise en œuvre par des experts immobiliers locaux.

À propos de BNP Paribas Wealth Management

BNP Paribas Wealth Management est une banque privée de premier plan à l'échelle mondiale et 1ère banque privée de la zone Euro. Présente dans 3 régions (Europe, Asie et États-Unis), elle emploie plus de 6 800 professionnels qui proposent à une clientèle d'investisseurs privés de multiples solutions pour optimiser et gérer leur patrimoine. Au 31 décembre 2017, la banque gérait 364 milliards d'euros d'actifs et a été élue « Meilleure banque privée en Europe, en Asie et à l'ouest des USA» en 2017.

Le Private Equity s'inscrit dans l'offre différenciante de BNP Paribas Wealth Management depuis 1998, au même titre que l'Immobilier, les Hedge Funds, le Conseil en Art et Agrifrance qui intervient sur le foncier rural et agricole.

À propos de Scorpio Partnership

Scorpio Partnership est le leader mondial de la réflexion stratégique et du conseil auprès des sociétés de gestion de patrimoine. Experte dans la compréhension des investisseurs fortunés et des institutions financières qui les accompagnent, Scorpio Partnership a défini quatre axes transformationnels - SEEK, THINK, SHAPE et CREATE - dont chacun a pour vocation d'aider les entrepreneurs à évaluer, planifier et piloter de manière stratégique la croissance de leurs entreprises. Scorpio Partnership met à profit sa connaissance approfondie des besoins et des attentes des clients pour élaborer des stratégies de développement pratiques et opérables.

Scorpio Partnership a mené plus de 500 missions relatives à la gestion de fortune, pour des institutions actives dans les secteurs suivants : banque, gestion de fonds, family office, fiduciaire, juridique, réglementation, IT et technologies, assurance et fonds de charité. Dans le cadre de ses missions, la société a interviewé près de 75 000 investisseurs privés et conseillers. Scorpio Partnership a été plusieurs fois récompensée par ses pairs pour ses services de conseil, ses études de marché et son apport stratégique, en Europe, en Asie et aux États-Unis. La société fait partie de McLagan, filiale du groupe Aon Hewitt.