BNP Paribas : La carte premium de Nickel connait un succès encourageant

1 000 souscriptions après le lancement de mercredi dernier et 60 000 intérêts manifestés.

La nouvelle carte haut de gamme de la filiale de BNP Paribas, Nickel Chrome, démarre dans de bonnes conditions et le président de la néo banque Arnaud Giraudon espère réaliser son objectif pour cette nouvelle offre soit entre 90 000 et 180 000 personnes ce qui représentera 10 à 20% des clients actuels de Nickel.

Cette carte est facturée 30 euros par an qui s’ajoutent aux 20 euros de cotisation pour le compte des cartes Visa Premier ou Mastercard Gold.

Elle propose les services traditionnels d’assurance et d’assistance, d’assurance contre le vol des effets personnels et la garantie des achats sur internet. Mais la néo banque qui collabore avec les buralistes veut aussi accroître sa clientèle de base Nickel en lançant un service de transfert d’argent en temps réel via une carte bancaire.

Proposé à tous les clients Nickel, 2% des sommes transférées seront facturés et un plafond de 750 euros par période de 30 jours sera imposé. Un virement traditionnel impose aujourd’hui un délai de 2 jours et ce service devrait donc intéresser beaucoup de clients multi-bancarisés.

Compte Nickel est donc une filiale de BNP Paribas qui est coté à la Bourse de Paris. L’action valait 61,63 euros au cours de clôture de ce 21 mai. Elle est en baisse de -6,65% sur 1 an et en croissance de +35,69% sur 5 ans. Peut-être un bon point d’entrée… Un dividende de 2,70 euros (4,38%) a été distribué en juin 2017, ce qui fait de BNP Paribas une « valeur de rendement ».