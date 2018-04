Le Groupe BNP Paribas et Raiffeisen Bank International ('RBI') sont parvenus à un accord pour l'acquisition de l'essentiel des activités bancaires de Raiffeisen Bank Polska ('Core Bank'), qui seront fusionnées avec la filiale de BNP Paribas en Pologne, BGZ BNP Paribas.

La Core Bank correspond à l'activité de Raiffeisen Bank Polska ('RBPL'), hors prêts immobiliers en devises et hors un nombre limité d'autres actifs. Les crédits aux entreprises et aux particuliers de la Core Bank s'élèvent à 19 milliards PLN (cv 4,5 milliards € 1) et les dépôts à la clientèle sont de 34 milliards PLN (cv 8,1 milliards €1) à fin 2017.

Grâce à la complémentarité des activités des deux banques, l'opération renforcera la position de BGZ BNP Paribas comme 6ème banque sur le marché polonais. La combinaison des deux banques aurait ainsi permis d'atteindre à fin 2017 une part de marché de plus de 6% en termes de crédits et de dépôts. L'expertise historique des équipes de la Core Bank, en particulier sur la clientèle des PME, le Corporate banking et l'affacturage, la clientèle de banque privée et les segments aisés de même que son réseau de banque de détail renforceront la place de BGZ BNP Paribas comme un acteur majeur du secteur bancaire polonais ainsi que sa capacité à soutenir la croissance de l'économie polonaise.

Avec de nouvelles opportunités de ventes croisées, l'opération améliorera aussi la position des autres filiales du Groupe BNP Paribas opérant en Pologne (BNP Paribas Securities Services, BNP Paribas Leasing Solutions, BNP Paribas Cardif, Arval..) en ligne avec le modèle intégré du Groupe. De plus, l'intégration de la Core Bank au sein de BNP Paribas permettra à ses clients d'avoir accès au réseau international et à l'expertise du Groupe.

La réalisation de l'opération devrait intervenir au 4ème trimestre 2018 et elle est soumise à la signature de la documentation juridique finale, à l'obtention de l'autorisation de la KNF et à d'autres autorisations réglementaires nécessaires.

Le prix de l'acquisition est de 3,20 milliards PLN auquel s'ajoute un complément de 50 millions PLN pour des projets d'investissement dans la digitalisation devant être développés avant le bouclage de l'opération (au total 3,25 milliards PLN ou 775 millions €1), soit ~ 87% de l'actif net estimé de la Core Bank au bouclage de l'opération et ~ 95% de l'actif net tangible.

L'opération devrait avoir pour le Groupe BNP Paribas un impact de -10 bp sur le ratio CET1 et améliorer son bénéfice net par action de ~1,0% en 2020.

Przemek Gdanski, Directeur Général de BGZ BNP Paribas a déclaré :

'Je pense que cette opération renforcera notre position parmi les plus grandes banques en Pologne, nous rapprochant sensiblement du numéro 5. Avec cette transaction, nous sommes heureux de participer à la consolidation du secteur bancaire polonais. C'est une opportunité pour nous de créer une banque de taille plus importante, plus profitable et plus efficace, une banque qui répondra pleinement aux besoins accrus de nos clients. Raiffeisen Bank Polska est un des pionniers de la banque moderne en Pologne. Je suis heureux que nous regroupions nos forces et nos expériences, pour construire une organisation motivante, tournée vers le développement et le travail collectif. Dans beaucoup de domaines d'activités, nous deviendrons un leader de marché.'

Piotr Czarnecki, Directeur Général de Raiffeisen Bank Polska a ajouté :

'Les équipes de Raiffeisen Bank Polska peuvent se réjouir de rejoindre BNP Paribas, un des groupes bancaires leaders en Europe. Je suis convaincu que nous avons démontré, au cours de la période récente, notre capacité à nous adapter tout en continuant à servir efficacement nos clients. L'envergure internationale de BNP Paribas et son ambition sur le marché polonais sont une bonne nouvelle pour nos clients et son intérêt pour nos activités est une superbe reconnaissance de la qualité de notre franchise.'

Jean-Laurent Bonnafé, Directeur Général de BNP Paribas a déclaré :

'Je souhaite chaleureusement la bienvenue aux équipes de Raiffeisen Bank Polska dans notre Groupe. En combinant les forces de BGZ BNP Paribas avec les actifs et la culture d'entreprise des activités coeur de Raiffeisen Bank Polska, le Groupe BNP Paribas va devenir en Pologne une banque de référence sur tous les segments de marché, du crédit à la consommation à la banque privée et du financement des PME aux activités de CIB. Cette acquisition confirme notre position de banque universelle leader, mobilisée au service de nos clients polonais et montre notre engagement pour soutenir la croissance de l'économie polonaise.'

A propos de BNP Paribas

BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 73 pays, avec plus de 196 000 collaborateurs, dont près de 149 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l'ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d'investissement, d'épargne et de protection.

En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la France, la Belgique, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est le 1er acteur spécialisé du financement aux particuliers en Europe.

BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l'Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.

A propos de BGZ BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas est une banque commerciale universelle cotée sur la Bourse de Varsovie. Elle offre aux clients particuliers des produits d'épargne et d'investissement ainsi qu'une large gamme de crédits (notamment crédits immobiliers et crédits à la consommation). C'est l'une des plus importantes banques émettrices de cartes de crédit en Pologne. Elle propose aux entreprises (micro entreprises, PME et corporates) des solutions de financement pour leurs activités sur le marché polonais et à l'international. La banque répond aussi aux besoins des secteurs agricoles et agroalimentaires, avec une forte expertise dans le financement de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et des infrastructures régionales. La Banque propose également pour ses clients de banque privée une offre complète afin de protéger, optimiser et accroître leur patrimoine. Les clients de la banque ont ainsi à leur disposition une vaste gamme de services de conseils en investissement.

La mission de Bank BGŻ BNP Paribas est de proposer des solutions de financement innovantes de façon responsable en accompagnant les nouveaux comportements des clients et en soutenant l'économie locale. La Banque fait partie du Groupe BNP Paribas, un des principaux groupes bancaires internationaux.

La Banque fournit des services au travers de son réseau d'agences et de points de vente dans les centres commerciaux dans tout le pays. Ses offres de crédit sont également proposées dans des magasins partenaires, y compris certains réseaux de concessionnaires automobiles.