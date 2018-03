BNP Paribas :  Paribas Wealth Management et l’université de Cambridge (CISL) s’associent pour accompagner des entrepreneurs de premier plan à accélérer leur démarche environnementale

Du 14 au 16 mars, près de 30 entrepreneurs internationaux issus de 9 pays d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient participeront au « Sustainability Leadership Programme » de BNP

Près de 40 % des Elite entrepreneurs qui ont répondu à l'étude « BNP Paribas Global Entrepreneur Report[1] » publiée en novembre 2017 considèrent « l'impact positif » comme un facteur déterminant de l'évaluation des performances de leur entreprise, contre seulement 10 % des entrepreneurs interrogés il y a deux ans.

BNP Paribas Wealth Management vise à créer des connections afin d'accompagner les entrepreneurs dans leur volonté de lancer ou d'accélérer la transformation de leur activité en une entreprise responsable.

Le concept d'« impact positif » qui consiste à s'assurer que les entreprises, les investissements et les pratiques rendent le monde meilleur, a progressé dans la liste des priorités des entrepreneurs.

Le Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) et BNP Paribas Wealth Management ont développé un programme exclusif pour les grands entrepreneurs, en ligne avec leur volonté respective de soutenir les leaders internationaux face aux défis actuels.

« L'augmentation de la demande pour des ressources naturelles toujours plus limitées, l'évolution de la conjoncture socio-économique et le changement climatique créent de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. BNP Paribas Wealth Management peut jouer un rôle important en donnant aux entrepreneurs les moyens de s'adapter et de répondre à cet environnement en pleine mutation. Notre ambition est de concevoir avec les entrepreneurs, l'avenir de leur patrimoine, » précise Sofia Merlo, Co-CEO de BNP Paribas Wealth Management.

« Les entrepreneurs ont de fortes attentes. Leur objectif à travers ce programme est d'acquérir des connaissances approfondies et de comprendre dans quelle mesure une démarche environnementale durable peut faire partie du processus décisionnel, faciliter les discussions avec les différentes parties prenantes, leur permettre de développer un discours responsable à tous les niveaux (local, national, international) et de nourrir leur vision à long terme sur la manière dont le développement durable peut soutenir leur entreprise, » ajoute Vincent Lecomte, Co-CEO de BNP Paribas Wealth Management.

Des entrepreneurs issus de 9 pays et différents secteurs d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient participeront à cette formation.

'C'est une opportunité unique pour les dirigeants et les entrepreneurs qui cherchent à intégrer une démarche environnementale dans leur entreprise et être ainsi acteur d'un changement durable dans l'économie. Ils auront l'occasion d'explorer les tendances, d'approfondir leurs connaissances, d'identifier des opportunités de business et d'échanger avec des innovateurs locaux », précise Lindsay Hooper, Directrice de l'University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership.

À propos de BNP Paribas Wealth Management

BNP Paribas Wealth Management est une banque privée de premier plan à l'échelle mondiale et 1ère banque privée de la zone Euro. Présente dans 3 régions (Europe, Asie et États-Unis), elle emploie plus de 6 800 professionnels qui proposent à une clientèle d'investisseurs privés de multiples solutions pour optimiser et gérer leur patrimoine. Au 31 décembre 2017, la banque gérait 364 milliards d'euros d'actifs et a été élue « Meilleure banque privée en Europe, en Asie et à l'ouest des USA» en 2017.

À propos du Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL)

L'Institute for Sustainability Leadership (CISL) de l'Université de Cambridge réunit des entreprises, gouvernements et universités afin de trouver des solutions aux défis cruciaux à relever en termes d'environnement durable. Exploitant les qualités multidisciplinaires et internationales de l'Université de Cambridge, nous approfondissons les connaissances et compréhensions des dirigeants grâce à nos programmes pour les cadres, élaborons une stratégie plus large d'engagement avec les sociétés leader, et créons des opportunités de recherche et d'action collaboratives grâce à nos plateformes commerciales. Nous avons développé, depuis plus de 25 ans, un réseau de leadership comptant plus de 8 000 anciens étudiants provenant des principales organisations internationales ainsi qu'une équipe experte de Membres, d'Associés Principaux et de collaborateurs. Sa majesté le Prince de Galles est le Fondateur Royal du CISL et a inspiré et soutenu bon nombre de nos initiatives.