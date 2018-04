BNP Paribas :  Paribas déploie le service de paiement mobile de personne à personne « Paylib entre Amis »

Paylib entre Amis enrichit la gamme de services de la solution française de paiement mobile Paylib

BNP Paribas est la 1 ère banque à mettre en place ce nouveau service Paylib

Le service d'envoi d'argent de personne à personne Paylib entre Amis sera déployé par BNP Paribas courant mai

Paylib entre Amis est le nouveau service de paiement mobile qui permet le transfert d'argent de personne à personne. Il offre la possibilité à des particuliers d'envoyer de l'argent - gratuitement et en toute sécurité - vers un numéro de mobile sans connaître les coordonnées bancaires du bénéficiaire.

Paylib entre Amis

Envoyer et recevoir de l'argent avec son mobile en toute sécurité

Envoyer de l'argent en toute simplicité Plus besoin de connaitre l'IBAN de ses amis, il suffit d'avoir leur numéro de téléphone mobile.

Recevoir de l'argent quelle que soit sa banque Pour recevoir de l'argent, il suffit d'être titulaire d'un compte bancaire en France.

Simplifier le transfert d'argent L'argent est disponible directement sur le compte bancaire.

Sécuriser l'envoi d'argent Le service s'appuie sur le virement classique et propose un niveau de sécurité optimal.

Aucun frais supplémentaire

Le service est proposé gratuitement et fonctionne sous Android et IOS

Mode d'emploi

Une fois Paylib activé depuis l'application Mes Comptes BNP Paribas ou l'application Hello bank!, il suffit d'entrer le numéro de mobile ou le nom du contact à qui l'on souhaite envoyer de l'argent.

Si le bénéficiaireest déjà utilisateur de « Paylib entre Amis » : aucune action n'est requise de sa part, il reçoit un SMS lui confirmant que la somme sera créditée directement sur son compte bancaire.

Si le bénéficiaire n'a pas le service « Paylib entre Amis », il reçoit un SMS l'invitant à se rendre sur le site paylib.fr pour y renseigner la référence unique de transfert et son IBAN. La somme lui est ensuite créditée directement sur son compte bancaire.

Précisions

Un bénéficiaire ne doit pas nécessairement être utilisateur Paylib. Il lui suffit de disposer d'un numéro de téléphone portable (FR ou international) et d'un compte bancaire en France (IBAN français).

Les transferts d'argent sont effectués dans la limite de 500 euros maximum cumulé / jour et par transaction.

La somme est créditée dans les mêmes délais qu'un virement traditionnel c'est-à-dire sous 1 à 3 jours.

Paylib, une innovation conjointe de grandes banques françaises

Paylib est la solution française de paiement pour les particuliers et commerçants imaginée par de grandes banques françaises. Déjà adoptée par plus d'un million d'utilisateurs, Paylib permet de régler ses achats sur internet mais également dans les commerces de proximité grâce au paiement mobile sans contact. Son ambition : devenir un standard du paiement simple, sécurisé et innovant. Retrouvez Paylib sur facebook.com/paylib.fr, sur Twitter @Paylib et sur Paylib.fr

