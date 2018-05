BNP Paribas :  Paribas devient le partenaire officiel de la Quinzaine des Réalisateurs pour accompagner les nouveaux talents du cinéma

L'année 2017 a couronné un siècle d'histoire entre BNP Paribas et l'industrie cinématographique. 100 ans qui ont permis à BNP Paribas de construire une relation privilégiée et de cultiver des valeurs communes pour finalement devenir la grande banque européenne du cinéma. Le cinéma est ainsi devenu naturellement un territoire affinitaire de la marque BNP Paribas et le Groupe est aujourd'hui présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur du 7eart.

BNP Paribas, acteur majeur du financement de la production audiovisuelle

BNP Paribas soutient le financement de films via son pôle BNP Paribas 'Image & Médias' constitué d'experts exclusivement dédiés aux activités cinématographiques et audiovisuelles. Chaque année, BNP Paribas participe, directement ou indirectement, au financement d'un film sur deux produits en France.

BNP Paribas partenaire exclusif des opérations nationales de promotion du cinéma en salles

BNP Paribas est depuis 2007 le partenaire exclusif des opérations organisées par la Fédération Nationale des Cinémas Français pour développer la fréquentation des salles : Le Printemps du Cinéma et La Fête du Cinéma. Le Groupe est heureux de pouvoir permettre chaque année au plus grand nombre de s'évader devant le grand écran.

BNP Paribas soutien du patrimoine cinématographique

BNP Paribas a contribué à la restauration de films anciens, comme par exemple Les Temps Modernes de Charlie Chaplin ou Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Le Groupe soutient également des salles de cinéma emblématiques, comme Le Trianon (Romainville/Noisy-Le-Sec) depuis 2010.

BNP Paribas et les Festivals

Le Groupe soutient plus de 40 festivals en Europe. En France par exemple avec le Festival Lumière, la Quinzaine des réalisateurs à Cannes, ou le Festival Télérama. Mais aussi en Belgique où les « BNP Paribas Fortis Film Days » se déroulent chaque année dans 450 salles ainsi qu'en Italie avec le Festival International du Film de Rome dont BNL est le principal partenaire.

'Séance Radio' et 'Séance Ciné'

BNP Paribas a lancé en 2012 « Séance Radio », la webradio qui propose aux fans de cinéma de découvrir des chroniques exclusivement dédiées au cinéma: @seanceradio. En 2014, BNP Paribas a lancé l'application « Séance Ciné » qui permet d'organiser un ciné entre amis en toute simplicité. (Disponibles sur Appstore et sur Google Play)

BNP Paribas soutien de l'innovation

Dans un monde qui change et avec l'émergence de nouveaux usages, BNP Paribas souhaite plus que jamais soutenir le cinéma dans ses évolutions. Le Groupe propose ainsi à ses publics de découvrir les nouveaux modes de consommation du cinéma comme la Réalité Virtuelle, avec la collaboration avec le MK2 VR et le VR Arles Festival.