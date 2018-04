BNP Paribas :  Paribas et Janus Henderson clôturent leur transaction en transférant les activités de middle et back office de Janus Henderson aux Etats-Unis à  Paribas

New York et Denver - BNP Paribas Securities Services, l'un des principaux conservateurs mondiaux avec plus de 11 300 milliards USD d'actifs sous conservation, et Janus Henderson Investors (NYSE : JHG, ASX : JHG), ont aujourd'hui annoncé que les activités de middle et back office de Janus Henderson aux Etats-Unis ont été transférées à BNP Paribas, ce qui marque une étape importante dans l'expansion de la banque dans le pays. Le partenariat avait été annoncé le 9 novembre 2017.



Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie d'expansion sur 10 ans des activités de services titres de BNP Paribas aux Etats-Unis, lui permettant de se doter d'une plateforme d'administration et de comptabilité de fonds communs de placement reconnue aux Etats-Unis.

Plus de 100 employés de Janus Henderson, basés à Denver dans le Colorado, sont devenus des employés de BNP Paribas. La banque s'engage à accroître sa présence à Denver, où se trouve désormais son centre d'administration de fonds communs de placement. Ses autres centres opérationnels de services titres aux Etats-Unis sont situés à King of Prussia en Pennsylvanie pour l'administration des hedge funds, et à Jersey City dans le New Jersey pour la conservation de titres et la compensation.

Dans le cadre de ce partenariat, BNP Paribas devient le fournisseur de services aux fonds pour les fonds communs de placement de droit américain de Janus Henderson, représentant 138 milliards USD d'actifs.

Claudine Gallagher, Directrice de la Région Amériques de BNP Paribas Securities Services, a indiqué : « Nous bénéficions d'une relation de longue date avec Janus Henderson et nous réjouissons de ce nouveau partenariat. Nous sommes également ravis d'accueillir les équipes de services aux fonds d'investissement de Janus Henderson, dont l'expertise nous permettra d'assurer une transition harmonieuse pour Janus Henderson et ses clients. En continuant à développer nos activités aux Etats-Unis, nous serons en mesure d'offrir au marché une plateforme intégrée de services allant du middle au back office, incluant la comptabilité et l'administration des fonds mutuels américains ainsi que la conservation de titres. »

Dick Weil, Co-Directeur Général de Janus Henderson, a déclaré : « En travaillant à ce partenariat en étroite collaboration avec les équipes de BNP Paribas au cours des derniers mois, nous avons été impressionnés par leur engagement à faire de cette transition un succès et par leur assurance d'apporter un service supérieur à nos clients. BNP Paribas est un excellent partenaire. Nous espérons étendre davantage ce partenariat dans les années à venir.»

Avec 2 800 milliards USD d'actifs sous administration, et un réseau de conservation couvrant plus de 90 marchés, BNP Paribas vise à soutenir ses clients dans la réalisation de leurs opportunités d'investissement partout dans le monde et pour toutes les classes d'actifs.

À propos de Janus Henderson

Janus Henderson est l'une des principales sociétés de gestion d'actifs mondiales, avec pour mission d'aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers à long terme par le biais d'un large éventail de solutions d'investissement, incluant les actions, les actions quantitatives, les titres à revenu fixe, et les stratégies multi-classes d'actifs et classes d'actifs alternatifs.

Janus Henderson a environ USD 371 milliards d'actifs sous gestion (au 31 décembre 2017), plus de 2.000 employés et des bureaux dans 27 villes dans le monde. La société, dont le siège social est à Londres, est cotée sur la Bourse de New-York (NYSE) et sur la Bourse d'Australie (ASX).

À propos de BNP Paribas Securities Services

BNP Paribas Securities Services, une entité du groupe BNP Paribas, est l'un des principaux conservateurs et spécialistes du métier titres mondiaux. Fort du soutien du groupe BNP Paribas, BNP Paribas Securities Services fournit des solutions de services d'actifs et de post-négociation multi-classes pour les acteurs du marché 'buy-side' et 'sell-side', les entreprises et les émetteurs. Disposant de bureaux dans 34 pays et d'une couverture internationale portant sur plus de 95 marchés, son réseau est l'un des plus étendu dans l'industrie, permettant à ses clients de maximiser leurs opportunités d'investissement partout dans le monde.