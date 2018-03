BNP Paribas :  Paribas et Warner Bros créent « l’Arcade Bar Ready Player One », du 21 au 27 mars à Paris, pour plonger dans l’univers du film événement de Steven Spielberg

READY PLAYER ONE - en salle le 28 mars

Plus que quelques semaines avant la sortie de l'un des films les plus attendus de l'année. Le 28 mars prochain, fans inconditionnels comme amateurs de cinéma pourront découvrir en salle Ready Player One, le dernier film de Steven Spielberg inspiré du best-seller éponyme d'Ernest Cline

Une expérience inédite pour vivre le film en avant-première

A cette occasion, Warner Bros et BNP Paribas, partenaire du lancement de Ready Player One, se sont associés pour proposer une expérience inédite du film au public français avant même sa sortie en salle. Comment ? En ouvrant l'Arcade Bar Ready Player one, le seul lieu vivant pour découvrir l'univers du film, et partager un bon moment seul ou en famille.

Ce pop-up bar, hommage à la pop-culture et à la réalité virtuelle, sera ouvert à tous du 21 au 27 mars 2018 au Grand Bréguet, 17, rue Breguet (Paris 11). A travers plusieurs espaces et atmosphères liés à l'œuvre et au film, l'Arcarde Bar Ready Player One proposera à ses visiteurs de vivre des expériences en réalité virtuelle, de (re)jouer à des jeux d'arcade cultes, ou de découvrir en avant-première des éléments de décor du film. Le tout dans une ambiance rétro-futuriste, pour mieux célébrer la singularité du film.

«Ce qui nous a plu dans la démarche avec Warner Bros c'est de pouvoir produire avec eux une expérience unique autour du film. Avec le tennis, le cinéma est un des deux territoires affinitaires de la marque BNP Paribas. C'est pour nous un vecteur important pour créer du lien avec nos clients et prospects. L'ouverture de l'Arcade Bar Ready Player One répond à notre ambitionde proposer des expériences inédites et augmentées du cinéma à nos publics. Nous sommes convaincus que les technologies immersives offrent des possibilités sans limite en la matière. » a déclaré Bertrand Cizeau, Directeur de la Communication, Directeur adjoint de l'Engagement d'Entreprise, BNP Paribas.

Pour venir vivre une expérience inoubliable

Rendez-vous du 22 au 27 mars au Grand Bréguet, situé 17 rue Breguet dans le 11e arrondissement de Paris, de 11h00 à 2h00 du matin. Entrée gratuite.

Les expériences de l'Arcade Bar :

Bornes d'arcades : Defender, Gorf, Gravitar, Ikari Warriors, Joust, Marble Madness, Mortal Kombat, Robotron, Sinistar, Smash TV, Spy Hunter, Tapper.

Réalité virtuelle : 5 expériences

A propos de Ready Player One

Avec « READY PLAYER ONE », Steven Spielberg signe un thriller de science-fiction inspiré du best-seller éponyme d'Ernest Cline. 2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday (Mark Rylance). Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain provoque une compétition planétaire. Mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts (Tye Sheridan), qui n'a pourtant pas le profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant

