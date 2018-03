BNP Paribas :  Paribas lance l’appel à candidatures start-up pour son programme d’accélération Wai Boost saison 4 et vient à la rencontre de 12 écosystèmes régionaux

WAI Boost by BNP Paribas est un programme d'accélération mettant en relation des start-up avec des grands clients de BNP Paribas (ETI ou grandes entreprises) pour 6 mois de co-innovation.

Les binômes formés pendant les 3 premières saisons du programme ont permis 30 co-expérimentations inédites dans des domaines variés tels que l'e-santé, l'efficacité énergétique, l'usine du futur ou la data.

L'appel à candidature des start-up pour la 4e saison se déroule du 21 mars au 6 mai via un tour de France dans 12 villes étapes : Lille, Grenoble, Lyon, Massy, Rennes, Paris, Nantes, Toulouse, Montpellier, Strasbourg, Marseille, Bordeaux.

Les métropoles françaises sont riches de projets innovants et d'entrepreneurs dynamiques et enthousiastes pouvant répondre aux besoins d'innovation des grandes entreprises.

Les équipes Innovation de la Banque de Détail de BNP Paribas en France, de L'Atelier BNP Paribas et plusieurs grandes entreprises « parrains » de cette 4e saison viennent à la rencontre des start-up et écosystèmes régionaux dans 12 grandes villes afin de leur présenter les besoins d'innovation.

Ce tour de France comprendra également une « Connect Session » à Paris le lundi 9 avril qui permettra aux start-up de rencontrer tous les parrains de cette 4e saison.

Les start-up sélectionnées bénéficieront d'une accélération personnalisée à la fois business et technique. Elles seront hébergées au WAI Paris, le lieu 100% innovation de BNP Paribas, durant 6 mois à compter de septembre 2018.

« Sur les 30 co-expérimentations conduites pendant les 3 premières saisons du programme WAI Boost by BNP Paribas, 25 ont débouché sur de l'industrialisation, du co-développement, du partenariat de distribution, voire un investissement. Au-delà des perspectives de business et d'innovation rendues possibles pour les binômes, ce programme nous permet aussi de contribuer aux enjeux de transformation de nos clients Entreprises », souligne Dorothée Julliand, Responsable Adjoint du Développement et de l'Innovation de la Banque de Détail de

BNP Paribas en France.

Les grandes entreprises « parrains » de la 4e saison WAI Boost by BNP Paribas

8 grandes entreprises clientes de BNP Paribas ont rejoint cette 4e saison pour co-innover avec une start-up.

Les expérimentations concerneront diverses thématiques : car retail, cleantech, foodtech, smart industries, traveltech, healthtech, insurtech et e-health.

Calendrier du tour de France WAI Boost by BNP Paribas, du 21 mars au 6 mai

LILLE - 21 mars de 12h à 14h

Euratech, 165 avenue de Bretagne, 59000 Lille

GRENOBLE - 27 mars de 8h30 à 10h30

Pôle WAI, Centre d'Affaires BNP Paribas, 60 rue Lavoisier, 38330 Montbonnot Saint Martin

LYON - 28 mars de 8h45 à 10h45

Pôle WAI, Agence BNP Paribas '150 Part Dieu', 150 rue du Docteur Bouchut, 69000 Lyon

MASSY - 29 mars de 12h à 14h

WAI Massy Saclay, 1 rue Galvani, 91300 Massy

RENNES - 30 mars de 12h à 14h

BNP Paribas, 18 quai Duguau Trouin, 35000 Rennes

PARIS - 09 avril de 16h à 20h

BNP Paribas, 14 rue Bergère, 75009 Paris

NANTES - 10 avril de 11h30 à 13h30

Pôle WAI, Centre d'Affaires BNP Paribas, 11 rue du Chemin Rouge, 44300 Nantes

TOULOUSE - 12 avril à 13h30

Pôle WAI, Centre d'Affaires BNP Paribas, 8 chemin de la terrasse, 31500 Toulouse

MONTPELLIER - 13 avril de 9h à 11h

BIC Montpellier - CAP OMEGA, rond-point Benjamin Franklin, 34960 Montpellier

STRASBOURG - 17 avril de 11h à 13h

Pôle WAI, Centre d'Affaires BNP Paribas, 13 rue de Copenhague, 67300 Schiltigheim

Plus d'informations sur le programme : wai.bnpparibas

#WaiBoost #InnovationMakers

A propos de la Banque de Détail en France

Leader sur le marché de la Banque Privée et des Entreprises, la Banque de Détail en France (BDDF) offre des solutions innovantes en matière de financement, moyens de paiement, gestion de patrimoine et assurances. Conjuguant le meilleur du digital à une approche relationnelle valorisant la relation humaine, elle met à la disposition de ses clients de larges capacités d'interactions allant des services bancaires essentiels proposés à travers une offre selfcare, jusqu'à un accompagnement sur-mesure grâce à des équipes dédiées et expertes sur les différents domaines traités. Comptant près de 28.000 collaborateurs, la Banque de Détail en France est au service de plus de 6.7 millions de clients particuliers, plus de 570.000 clients professionnels et très petites entreprises (TPE), plus de 30.000 entreprises (PME, ETI, grandes entreprises), et plus de 65.000 associations. Elle dispose d'un réseau de proximité qui compte 1.900 agences bancaires, 200 centres de Banque Privée, 50 Maisons des Entrepreneurs, 60 Pôles WAI (We Are Innovation) et près de 40 Centres d'affaires dédiés aux Entreprises. Engagées au coeur des territoires et des écosystèmes, les équipes des réseaux France soutiennent localement les initiatives individuelles ou associatives qui contribuent à la transformation positive de la société. Intégrée au pôle de Banque de Détail, Hello bank!, la banque 100% digitale de BNP Paribas, apporte à plus de 320.000 clients en France l'ensemble des solutions de paiement, crédit, d'épargne et d'assurance BNP Paribas. BNP Paribas a été élu en 2017 meilleure banque en France par les magazines Euromoney et The Banker.

WAI par BNP Paribas

Depuis 2012, BNP Paribas bénéficie d'une expertise reconnue et d'un ancrage fort dans l'écosystème start-up et innovation. Avec 60 Pôles WAI, la Banque dispose en France du maillage le plus important de centres d'expertise dédiés aux start-up et entreprises innovantes. Intégré à la fois au sein des centres d'affaires entreprises et du réseau d'agences, les Pôles WAI BNP Paribas accueillent, financent et conseillent les dirigeants de start-up. Au total, 100 banquiers start-up répartis sur l'ensemble du territoire accompagnent les entreprises innovantes grâce à leur connaissance approfondie des écosystèmes régionaux et nationaux de l'innovation. BNP Paribas réunit l'ensemble des offres, des collaborateurs et des lieux dédiés à la culture de l'innovation sous un label unique et fédérateur : WAI « We Are Innovation ». WAI rassemble un ensemble très complet d'offres pour les sociétés innovantes, comprenant également des programmes d'accélération et connexion business, ainsi que de l'investissement en capital.

A propos de L'Atelier BNP Paribas

Implanté à Paris, San Francisco et Shanghai, L'Atelier BNP Paribas est une société de prospective et d'innovation qui conseille et accompagne le Groupe BNP Paribas et ses clients dans leur transformation digitale. Implanté dans trois grands territoires d'innovation - Europe, Amérique du Nord et Asie - L'Atelier BNP Paribas diffuse ses analyses prospectives et accompagne le Groupe et ses clients dans leur stratégie digitale et d'innovation. Dans une démarche d'open innovation, l'activité d'Accélération de L'Atelier

BNP Paribas a été créée pour rapprocher entrepreneurs innovants et grandes entreprises avec l'ambition d'accélérer le développement de leurs projets communs.