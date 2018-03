BNP Paribas :  Paribas mobilisé aux côtés de 100 000 entrepreneurs pour promouvoir l’entrepreneuriat féminin

Du 5 au 16 mars 2018, BNP Paribas s'est mobilisé auprès de l'association 100 000 entrepreneurs pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin auprès de collégiens, lycéens et étudiants.

L'édition 2018 des « Femmes Entrepreneures à l'école » a été l'occasion pour les collaboratricesintrapreneures et les clientes de BNP Paribas entrepreneures d'aller à la rencontre d'élèves au sein des collèges, lycées et établissements de l'enseignement supérieur, pour transmettre le goût d'entreprendre.

Sous l'égide du Secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, la semaine de sensibilisation à l'entrepreneuriat féminin a été lancée le lundi 5 mars à l'agence parisienne du 2 Opéra de BNP Paribas en présence de Marie-Claire Capobianco, Directrice des réseaux France et Membre du Comité Exécutif de BNP Paribas, Philippe Hayat, Président Fondateur de l'association 100 000 entrepreneurs et des représentants du monde éducatif et entrepreneurial.

Lors de 2 forums qui se sont tenus dans les locaux de BNP Paribas, une vingtaine d'intrapreneures BNP Paribas et de femmes entrepreneures rassemblées dans le programme ConnecHers ont transmis l'envie d'entreprendre à plus d'une centaine d'élèves et étudiantes de différents horizons.

Très engagé en faveur de l'entrepreneuriat féminin, BNP Paribas qui a lancé en 2017 #ConnectHers, un programme en faveur des femmes entrepreneures, a mobilisé pendant plus d'une dizaine de jours entrepreneures et intrapreneures du groupe pour réaliser des interventions en classe.

Parmi les nombreuses initiatives conduites sur le territoire, 25 collaboratrices BNP Paribas des régions Île-de-France et Rhône-Alpes se sont mobilisées dans les collèges et lycées. Leur intervention sera renforcée par le témoignage de personnalités féminines telles que Delphine Remy-Boutang, Co-fondatrice de la journée de la femme digitale, et Sidonie Mérieux, Fondatrice de Her Value, marraines régionales de l'évènement.

Marie-Claire Capobianco, Directrice des réseaux France et Membre du Comité Exécutif de BNP Paribas, souligne : « La montée en puissance des femmes entrepreneures constitue un levier fort d'accélération pour la croissance de l'économie française. Plus que jamais, BNP Paribas est fier d'être aux côtés de 100 000 entrepreneurs sur cette semaine particulière. Nous sommes unis par la même passion de transmettre l'envie d'entreprendre aux jeunes et la détermination de faire grandir le rôle des femmes dans l'entrepreneuriat ».

Philippe Hayat,Président Fondateur de l'association 100 000 entrepreneurs, se félicite de cette collaboration : « Cette année encore, BNP Paribas et 100 000 entrepreneurs se retrouvent côte à côte dans un double engagement : renforcer l'envie d'entreprendre chez les jeunes et, parmi eux, les jeunes femmes. Ensemble nous les encourageons à vivre un bonheur qui devrait être à la portée de toutes : l'expression de soi. Merci à cette banque citoyenne plus que jamais tournée vers l'avenir ».

Partageant les mêmes convictions telles que la nécessité de développer l'esprit d'initiative chez les jeunes, 388 collaborateurs et collaboratrices BNP Paribas ont rejoint depuis 2013 l'association 100 000 entrepreneurs pour réaliser 419 interventions en classe devant plus de 10 000 élèves. La Semaine de sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat féminin a été créée en 2013 à l'initiative de 100 000 entrepreneurs et du Secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, en partenariat avec le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de l'Economie et des Finances, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, PEPITE France, l'Agence France Entrepreneur, Les Premières, le REF, Réseau Entreprendre, le CJD, le réseau Mampreneurs. Lors de cette édition 2018, 700 entrepreneures et intrapreneures ont été à la rencontre de 15 000 jeunes. Cette semaine est l'occasion pour BNP Paribas et 100 000 entrepreneurs de se mobiliser côte à côte pour renforcer l'entrepreneuriat féminin en France.

A propos de la Banque de Détail en France de BNP Paribas

Leader sur le marché de la Banque Privée et des Entreprises, la Banque de Détail en France (BDDF) offre des solutions innovantes en matière de financement, moyens de paiement, gestion de patrimoine et assurances. Conjuguant le meilleur du digital à une approche relationnelle valorisant la relation humaine, elle met à la disposition de ses clients de larges capacités d'interactions allant des services bancaires essentiels proposés à travers une offre selfcare, jusqu'à un accompagnement sur-mesure grâce à des équipes dédiées et expertes sur les différents domaines traités. Comptant près de 28.000 collaborateurs, la Banque de Détail en France est au service de plus de 6.7 millions de clients particuliers, plus de 570.000 clients professionnels et très petites entreprises (TPE), plus de 30.000 entreprises (PME, ETI, grandes entreprises), et plus de 65.000 associations. Elle dispose d'un réseau de proximité qui compte 1.900 agences bancaires, 200 centres de Banque Privée, 50 Maisons des Entrepreneurs, 60 Pôles WAI (We Are Innovation) et près de 40 Centres d'affaires dédiés aux Entreprises. Engagées au coeur des territoires et des écosystèmes, les équipes des réseaux France soutiennent localement les initiatives individuelles ou associatives qui contribuent à la transformation positive de la société. Intégrée au pôle de Banque de Détail, Hello bank!, la banque 100% digitale de BNP Paribas, apporte à plus de 320.000 clients en France l'ensemble des solutions de paiement, crédit, d'épargne et d'assurance BNP Paribas. BNP Paribas a été élu en 2017 meilleure banque en France par les magazines Euromoney et The Banker.

A propos de 100 000 entrepreneurs

Afin de transmettre aux jeunes de 13 à 25 ans l'envie d'entreprendre, l'association 100 000 entrepreneurs organise des témoignages d'entrepreneurs bénévoles (chefs d'entreprise, responsables associatifs, porteurs de projet au sein d'un groupe) dans les établissements scolaires de la 4ème à l'enseignement supérieur. Ces opérations sont menées en étroite collaboration avec le Ministère de l'Education Nationale et ses représentants académiques. L'association est présente dans 12 régions : Ile-de-France, Hauts-de-France, Normandie, Alsace Champagne-Ardenne-Lorraine, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne Franche comté, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire, Guadeloupe et Martinique. Plus de 450 000 jeunes ont ainsi été sensibilisés à l'entrepreneuriat depuis la création de 100 000 entrepreneurs en 2007 et 60 000 dans le cadre de l'opération « semaine de sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat féminin.