BNP Paribas :  Paribas nomme Caroline Courtin Responsable Diversité et Inclusion du Groupe

Caroline Courtin est nommée Responsable Diversité et Inclusion du Groupe BNP Paribas à compter du 1er avril 2018. Elle succède à Barbara Levéel, nommée Responsable des Ressources Humaines de Global Markets et Financial Institutions Coverage.

Son parcours diversifié et international au sein du Groupe, son expérience solide dans les Ressources Humaines au sein de nombreux métiers, ainsi que sa sensibilité aux enjeux de diversité et d'inclusion seront des atouts clés pour continuer à promouvoir la Diversité et l'Inclusion au sein du Groupe et de l'ensemble de ses activités.

« Je tiens à saluer l'engagement et l'enthousiasme de Barbara Levéel qui a su structurer et mettre en œuvre la politique de diversité et d'inclusion de BNP Paribas. En l'espace de 4 ans, elle a ainsi établi les principaux piliers de cette politique et renforcé le dispositif du Groupe dans un esprit de dialogue. » a déclaré Yves Martrenchar, Directeur des Ressources Humaines et membre du Comité exécutif de BNP Paribas. « Je sais que Caroline Courtin continuera de porter haut notre ambition et nos valeurs de diversité et d'inclusion. Elle aura notamment à cœur de poursuivre le renforcement de notre engagement à créer un environnement de travail respectueux qui offre des opportunités égales à tous les collaborateurs et à toutes les collaboratrices et qui valorise les différences au sein du Groupe comme dans l'ensemble de ses métiers. C'est la clé de la réussite de notre organisation. »

Caroline Courtin succède à Barbara Levéel, qui intègre les activités Corporate & Institutional Banking de BNP Paribas en qualité de Responsable des Ressources Humaines de Global Markets et Financial Institutions Coverage. Elle continuera d'y promouvoir ces enjeux de diversité, notamment pour atteindre l'objectif de mixité que s'est fixé le Groupe dans deux métiers historiquement à dominante féminine (Ressources Humaines) et masculine (Global Markets) dans le cadre de son partenariat de 3 ans avec HeForShe, initiative des Nations Unies lancée en 2014.

La diversité est au cœur de l'engagement d'entreprise de BNP Paribas. Depuis plus de 10 ans, BNP Paribas met ainsi en place une politique de prévention des discriminations et de promotion de la diversité ambitieuse. Cette politique, résolument orientée vers la promotion de l'égalité des chances et de l'inclusion, se décline dans tous les pays où le Groupe est présent. Au quotidien, la politique Diversité du Groupe prend vie grâce à la mise en œuvre de multiples mesures contenues dans les accords d'entreprise. Des formations à la Diversité sont déployées largement, en particulier auprès des managers, pour lutter contre les stéréotypes. Des mesures régulières sont effectuées pour s'assurer des progrès en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Une politique Handicap spécifique favorise le recrutement, le maintien dans l'emploi, la sensibilisation et la formation, et le recours au secteur protégé. Des partenariats sont également noués avec des associations spécialisées, et le développement des réseaux de collaborateurs en faveur de l'inclusion est encouragé.

Rattachée à la Direction des Ressources Humaines sous la responsabilité de Yves Martrenchar, Caroline Courtin fera également partie, comme précédemment Barbara Levéel, de l'équipe animée par Antoine Sire, Directeur de l'Engagement d'entreprise et membre du Comité exécutif de BNP Paribas.

Biographie de Caroline Courtin

Caroline Courtin a rejoint BNP Paribas en 1995 où elle a d'abord occupé diverses fonctions dans des activités de Corporate & Institutional Banking et à l'Inspection Générale, en France, à Londres et à New York. En 2006, elle débute sa carrière dans les Ressources Humaines en tant que Responsable des Ressources Humaines du métier Fixed Income à l'international. Nommée Responsable Ressources Humaines de BNP Paribas Investment Partners en 2009, Caroline Courtin intègre, en 2012, BNP Paribas Securities Services, filiale du Groupe spécialiste du métier titres, en qualité de Directrice des Ressources Humaines pour la France. Depuis 2015, Caroline Courtin était Directrice des Ressources Humaines et membre du Comité exécutif de BNP Paribas Securities Services, qui compte plus de 10 000 collaborateurs dans le monde. Caroline Courtin est diplômée de l'Université Panthéon Sorbonne en administration des entreprises et de l'Institut d'Etudes Politiques de Strasbourg en finance.

