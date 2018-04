BNP Paribas :  Paribas s’associe au Cleantech Open France pour soutenir les start-up et PME de la cleantech

BNP Paribas participera au jury de l'édition 2018 du concours Cleantech Open France et encourage les start-up à répondre à l'appel à candidature lancé le 21 mars.

La Banque de Détail en France de BNP Paribas organisera avec le réseau Cleantech Open France des événements de connexion entre start-up et des PME/ETI engagées en faveur de la transition énergétique.

Dans le cadre de sa politique d'innovation et d'impact sociétal, BNP Paribas renforce son accompagnement et son engagement auprès des start-up et PME innovantes dans les huit filières définies par CleanTech Open : agriculture et alimentation, chimie verte et matériaux, efficacité énergétique, énergies renouvelables, digitale et IOT, eau, air et déchets, mobilité, immobilier et construction durable.

Myriam Beque,Directrice du Développement et de l'Innovation de la Banque de Détail de BNP Paribas, souligne : « Le Cleantech Open est une parfaite illustration de la vivacité des initiatives pour soutenir la croissance verte dans le monde.Le réseau Cleantech Open France combine une connaissance aigüe du monde des start-up et des enjeux environnementaux. Il est donc naturel que nous conjuguions nos démarches pour favoriser une croissance durable en France de cet écosystème. »

Pierre Nougué et Olivier Duverdier Coprésidents de Cleantech Open France, déclarent : « Nous assistons aujourd'hui à un momentum en matière de transition énergétique sur tous les plans : technologique, politique et économique. Startups, ETI, Grands Groupes, chercheurs, acteurs publics, associations, ONG, étudiants, médias : tous les acteurs doivent se mobiliser. La France a toutes les chances de figurer parmi les chefs de file de la lutte contre le réchauffement climatique dans les prochaines années. »

En France, BNP Paribas déploie de très nombreuses actions en faveur des entreprises innovantes et des entrepreneurs à impact. La Banque de Détail en France a renforcé dernièrement son engagement avec le lancement du label WAI (« We Are Innovation ») en 2017 et du label Act For Impact en début d'année, deux labels portés par des banquiers spécialisés qui permettent de déployer des offres et des actions spécifiques pour les entreprises concernées.

Pour candidater à l'édition 2018 du concours Cleantech Open France, cliquez ici

A propos de la Banque de Détail en France de BNP Paribas

Leader sur le marché de la Banque Privée et des Entreprises, la Banque de Détail en France (BDDF) offre des solutions innovantes en matière de financement, moyens de paiement, gestion de patrimoine et assurances. Conjuguant le meilleur du digital à une approche relationnelle valorisant la relation humaine, elle met à la disposition de ses clients de larges capacités d'interactions allant des services bancaires essentiels proposés à travers une offre selfcare, jusqu'à un accompagnement sur-mesure grâce à des équipes dédiées et expertes sur les différents domaines traités. Avec plus de 28.000 collaborateurs, la Banque de Détail en France est au service de 6.6 millions de clients particuliers, plus de 570.000 clients professionnels et très petites entreprises (TPE), 31.000 entreprises (PME, ETI, grandes entreprises), et près de 61.000 associations. Elle dispose d'un réseau de proximité qui compte près de 1900 agences bancaires, 190 centres de Banque Privée, 51 Maisons des Entrepreneurs, 63 Pôles WAI (We Are Innovation) et 43 (y compris 5 pôles de compétences) Centres d'affaires dédiés aux Entreprises. Engagées au coeur des territoires et des écosystèmes, les équipes des réseaux France soutiennent localement les initiatives individuelles ou associatives qui contribuent à la transformation positive de la société. Intégrée au pôle de Banque de Détail, Hello bank!, la banque 100% digitale de BNP Paribas, apporte à ses 350.000 clients en France l'ensemble des solutions de paiement, crédit, d'épargne et d'assurance BNP Paribas. BNP Paribas a été élu en 2017 meilleure banque en France par les magazines Euromoney et The Banker.

A propos de Cleantech Open France

Fondé par ECOSYS Group, Cleantech Open France anime l'écosystème français et européen des cleantech pour accélérer la mise en marché et l'industrialisation de solutions contribuant à l'atténuation au changement climatique. Plus de 160 startups candidatent chaque année au programme Cleantech Open France pour bénéficier d'un label mondialement reconnu, accéder à un programme d'accompagnement sur mesure pour accélérer leur croissance et participer au concours international en Europe et en Silicon Valley. Depuis 2010, plus de 400 startups et PME ont participé au programme Cleantech Open France dont BlaBlaCar, Ynsect, Aquassay, Plume Labs, OpenAirlines, Alertgasoil, Bulane, Optimum Tracker, Woodoo, etc. Cleantech Open France est membre du plus grand réseau de startups cleantech au monde, le Cleantech Open, présent dans 30 pays.