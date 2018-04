BNP Paribas : Real Estate acquiert un foncier à Francfort

26/04/2018 | 17:01

BNP Paribas Real Estate a annoncé ce jeudi après-midi l'acquisition à Francfort d'un terrain de 2.460 mètres carrés, permettant à ses équipes promotion en immobilier d'entreprise de développer leur première opération en Allemagne : 99 West Tower.



Real Estate aspire à renforcer la présence de ses équipes en Europe et a notamment identifié en Allemagne un fort potentiel de développement. En ligne avec cette ambition, le groupe a ouvert, pour son activité de promotion, un bureau local à Francfort au début du mois d'avril et a nommé Martin Fässle Directeur Technique Allemagne.



Le terrain nouvellement acquis accueillera donc l'immeuble 99 West Tower, lequel totalisera une surface de 24.000 mètres carrés. Il se trouve dans le Westend Ditrict de Francfort et bénéficie d'une desserte en transports en commun optimale, avec le tram et le métro accessibles à 300 mètres.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.