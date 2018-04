BNP Paribas : contrat de gestion pour six EHPAD en Espagne

17/04/2018 | 16:09

BNP Paribas Real Estate Property Management annonce qu'il s'est vu confier depuis le 30 janvier 2018, par Primonial REIM, la gestion de six Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) en Espagne.



Les actifs, d'une surface totale de près 21.500 m², sont répartis dans la région de Valence et regroupent près de 800 lits et places de jour. Ils sont intégralement loués dans le cadre d'un bail commercial d'une durée ferme de 25 ans à l'exploitant La Saleta.



Ce mandat vient compléter le portefeuille d'actifs déjà gérés pour le compte de la SCPI Primovie, dans le cadre d'un mandat paneuropéen. Au total, 13 propriétés sont ainsi désormais gérés pour Primonial REIM en Italie, en Irlande et en Espagne.



