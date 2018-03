BNP Paribas : des changements au sein de Real Estate

01/03/2018 | 10:13

BNP Paribas a annoncé ce jeudi matin une réorganisation de la gouvernance de l'activité Promotion de Real Estate.



Dans le pôle ' Promotion Résidentielle ', Olivier Bokobza, directeur

général du pôle Résidentiel, est en charge de l'ensemble des activités

résidentielles pour la France : Promotion, Transaction, Résidences

services (Studélites et Hipark).



Une direction du Développement de Grands Projets Mixtes a en outre été

créée afin d'accompagner la transformation des usages et de relever

les défis des villes de demain. Le processus de recrutement de son

responsable est actuellement en cours et ce dernier rendra compte à

Thierry Laroue-Pont. Le futur directeur sera appuyé par une équipe

Développement Grands Projets pilotée par Carole de Matharel en

Immobilier d'Entreprise et par Olivier Danziger en Résidentiel.



Succédant à Bruno Pinard, Thomas Charvet a quant à lui été nommé

directeur général de l'activité Promotion Immobilier d'Entreprise. Il

sera chargé à compter de début juillet de mener à bien les projets de

Promotion en Immobilier d'Entreprise en France et aura également pour

mission de développer les projets de promotion à l'international, avec

l'aide d'une équipe structurée en développement et en suivi

d'opérations (notamment l'amorce de deux opérations d'envergure à

Francfort et Lisbonne).



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.