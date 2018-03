BNP Paribas : nomination chez REIM France

05/03/2018 | 11:34

BNP Paribas a annoncé ce lundi matin l'accession d'Adrien Beuriot, 37 ans, à la fonction de directeur des Investissements France de REIM France.



Il aura en charge les acquisitions dans l'Hexagone pour toutes les classes d'actifs immobiliers, pour l'ensemble des fonds et mandats gérés par BNP Paribas REIM. Adrien Beuriot reportera par ailleurs à Guillaume Delattre, responsable des Investissements, de l'Asset Management et des Arbitrages en France.



Avant de rejoindre les équipes de BNP Paribas REIM France, ce diplômé d'Audencia Nantes a travaillé pendant 4 ans chez Standard Life Investments en tant que deputy fund manager, en charge des transactions en Europe continentale, et comme responsable des transactions et de l'asset management pour la France et la Belgique. Il a également officié chez AXA Real Estate et GE Real Estate.





