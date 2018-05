BNP Paribas : nominations au pôle santé de Leasing Solutions

07/05/2018 | 09:05

BNP Paribas annonce qu'Éric Huet, responsable de la business unit 'Technology Solutions' de BNP Paribas Leasing Solutions France, étend ses responsabilités en devenant aussi directeur général de CMV Médiforce.



Ariane Govignon, qui était directrice générale de CMV Médiforce depuis 2013 devient quant à elle présidente du conseil d'administration de CMV Médiforce. Elle prend également la tête du pôle santé pour l'ensemble du Groupe BNP Paribas Leasing Solutions.



Le groupe bancaire explique qu'il regroupe ainsi ses expertises dans le financement des professionnels de santé en rapprochant CMV Médiforce et BNP Paribas Leasing Solutions, le second étant l'unique actionnaire du premier depuis le 1er janvier 2018.



