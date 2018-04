BNP Paribas : nouvelle responsable diversité et inclusion

13/04/2018 | 09:49

BNP Paribas annonce la nomination de Caroline Courtin comme responsable diversité et inclusion du groupe à compter du 1er avril. Elle succède à Barbara Levéel, nommée responsable des ressources humaines de global markets et financial institutions coverage.



Rattachée à la direction des ressources humaines, Caroline Courtin fera également partie de l'équipe animée par Antoine Sire, directeur de l'engagement d'entreprise et membre du comité exécutif de BNP Paribas.



Barbara Levéel continuera de promouvoir ces enjeux de diversité, notamment pour atteindre l'objectif de mixité que s'est fixé le groupe bancaire dans deux métiers historiquement à dominante féminine (ressources humaines) et masculine (global markets).



