BNP Paribas : partenariat de Personal Finance avec Hyundai

15/03/2018 | 15:33

BNP Paribas a annoncé hier après Bourse la signature d'un partenariat entre Personal Finance et Hyundai Motor. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet prochain.



L'objectif commun de cet accord de partenariat conclu entre Hyundai Motor France et BNP Paribas Personal Finance est d'assurer la croissance en France d'Hyundai Motor. Il fait suite au lancement d'un appel d'offre en fin d'année dernière en vue de choisir un partenaire unique pour gérer les 2 marques blanches Hyundai Finance (B2C) et Hyundai Leasing (B2B).



Cette alliance va permettre à la marque de proposer notamment à ses clients particuliers des solutions de financement compétitives en phase avec l'évolution des modes de consommation.



'Ce nouveau partenariat avec un constructeur emblématique est la reconnaissance de notre expertise auprès des réseaux de distribution. L'expérience combinée de Hyundai et de BNP Paribas Personal Finance dans le financement automobile va servir les distributeurs et les clients Hyundai et soutenir le développement de la marque', a commenté Christophe Michaëli, directeur du Marché Automobile France de BNP Paribas Personal Finance.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.